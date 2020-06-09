Россияне смогут включить в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года

"Законопроектом взносятся изменения ... в части предоставления гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что при заключении трудового договора поступающий на работу предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или вместо нее. Работник, выбравший электронный формат трудовой книжки, обязан при трудоустройстве либо по месту требования предъявлять одновременно и трудовую книжку, и сведения о трудовой деятельности.

"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа ... предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования", - уточняется в пояснительной записке к проекту.

С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. В электронной трудовой будут сведения начиная с 2020 года.