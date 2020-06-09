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2020-06-09T02:34
https://ria.ru/20200609/1572658101.html
Россияне смогут включить в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года
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РИА Новости

Россияне смогут включить в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года

02:34 09.06.2020
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы включить в электронную трудовую книжку данные о стаже до 2020 года, говорится в проекте закона, который опубликован на портале regulation.gov.ru.
"Законопроектом взносятся изменения ... в части предоставления гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, работнику предоставляется право выбрать форму ведения трудовой книжки и подать работодателю письменное заявление о продолжении ее ведения работодателем или о предоставлении сведений о трудовой деятельности.
"Информация о таком заявлении также передается в ПФР в составе сведений о трудовой деятельности. Работнику, подавшему письменное заявление, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение", - говорится в записке.
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Отмечается, что при заключении трудового договора поступающий на работу предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или вместо нее. Работник, выбравший электронный формат трудовой книжки, обязан при трудоустройстве либо по месту требования предъявлять одновременно и трудовую книжку, и сведения о трудовой деятельности.
"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа ... предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. В электронной трудовой будут сведения начиная с 2020 года.
Позднее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что министерство хочет продлить срок информирования работников о возможности выбора между электронной и бумажной трудовой до 1 октября.
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Антон КотяковПенсионный фонд РФОбщество
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