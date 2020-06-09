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2020-06-09T12:24
https://ria.ru/20200609/1572658050.html
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"

02:34 09.06.2020 (обновлено: 12:24 09.06.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Германии следует быть готовой ответить определенными мерами, если США введут экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2", заявил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст в интервью газете "Известия".
Законопроект об ограничительных мерах против "Северного потока — 2" уже внесли в американский сенат. Документ, в частности, предлагает вводить санкции против страховщиков, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода.
Эрнст подчеркнул, что этот жест нельзя рассматривать как дружественный для Берлина.
"Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", — сказал он.
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Другой член того же комитета, депутат от СДПГ Тимон Греммельс предположил, что новые санкции не смогут помешать завершению строительства российского газопровода.
"Запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в Штатах, скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно. Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы поддержать завершение трубопровода", — заявил он.
Депутат от СвДП Мартин Нойманн, в свою очередь, считает, что федеральному правительству следует поддержать компании, участвующие в "Северном потоке — 2". Кроме того, он призвал страны ЕС активнее подключиться к этому проекту.
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"Когда речь заходит об устойчивом энергетическом рынке, Германию не должны выбивать из колеи вопросы геополитики. Это касается и таких проектов, как "Северный поток — 2", который гарантированно покроет запрос Европы на газ", — пояснил парламентарий.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них прекратила работы швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода.
В России заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например при помощи трубоукладчика "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
19155002
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Мартин НойманнТимон ГреммельсРоссияКлаус ЭрнстСеверный поток — 2Сенат СШАЕвросоюзГерманияСШАВ миреЭкономика
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