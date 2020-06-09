Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"

Законопроект об ограничительных мерах против " Северного потока — 2 " уже внесли в американский сенат. Документ, в частности, предлагает вводить санкции против страховщиков, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода.

Эрнст подчеркнул, что этот жест нельзя рассматривать как дружественный для Берлина.

"Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза . Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", — сказал он.

Другой член того же комитета, депутат от СДПГ Тимон Греммельс предположил, что новые санкции не смогут помешать завершению строительства российского газопровода.

"Запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в Штатах, скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно. Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы поддержать завершение трубопровода", — заявил он.

Депутат от СвДП Мартин Нойманн, в свою очередь, считает, что федеральному правительству следует поддержать компании, участвующие в "Северном потоке — 2". Кроме того, он призвал страны ЕС активнее подключиться к этому проекту.

"Когда речь заходит об устойчивом энергетическом рынке, Германию не должны выбивать из колеи вопросы геополитики. Это касается и таких проектов, как "Северный поток — 2", который гарантированно покроет запрос Европы на газ", — пояснил парламентарий.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них прекратила работы швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода.