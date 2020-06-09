В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Министр сухопутных сил Министр сухопутных сил США Райан Макарти допускает возможность переименования 10 военных баз, названных в честь лидеров армии южан (конфедератов) времен Гражданской войны, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя командования.

"Министр готов к двухпартийному обсуждению (с республиканцами и демократами – ред.) этой темы", - сказал изданию полковник Сансет Белински.

Politico напоминает, что еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны (1861-65 гг.).

Однако затем в ряде СМИ, в частности в авторитетной New York Times, появились публикации, в которых военных критиковали за "почитание приверженцев верховенства белой расы". Речь, в частности, шла о таких крупных и известных базах как Форт Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга).