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2020-06-09T02:25
https://ria.ru/20200609/1572657999.html
В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан
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РИА Новости

В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан

02:25 09.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Министр сухопутных сил США Райан Макарти допускает возможность переименования 10 военных баз, названных в честь лидеров армии южан (конфедератов) времен Гражданской войны, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя командования.
"Министр готов к двухпартийному обсуждению (с республиканцами и демократами – ред.) этой темы", - сказал изданию полковник Сансет Белински.
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Politico напоминает, что еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны (1861-65 гг.).
Однако затем в ряде СМИ, в частности в авторитетной New York Times, появились публикации, в которых военных критиковали за "почитание приверженцев верховенства белой расы". Речь, в частности, шла о таких крупных и известных базах как Форт Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга).
Дискуссия о борьбе с символами конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по стране прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
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