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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-09T02:20
https://ria.ru/20200609/1572657957.html
Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле
https://cdn23.img.ria.ru/images/150675/73/1506757382_0:0:1938:1090_1036x0_80_0_0_7c2b19219e167c5251662f12003b68d8.jpg
РИА Новости

Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле

02:20 09.06.2020
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© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
Нефтяной завод в Басре, Ирак
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак . Архивное фото
КАИР, 9 июн - РИА Новости. Новый министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в ходе телефонного разговора с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом подтвердил приверженность Багдада соглашениям о сокращении добычи нефти в течение июня-июля и последующего периода, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти Ирака.
Министры обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в обоюдно интересующих их сферах.
"Министр подчеркнул, что Ирак полностью придерживается соглашения о сокращении добычи нефти в течение июня и июля, а также программы сокращения на последующий период", - говорится в сообщении.
Абд аль-Джаббар сообщил, что обсудил с саудовским коллегой ситуацию на мировых рынках нефти и усилия ОПЕК+ по их стабилизации. По его словам, Ирак поддерживает усилия стран-членов в этом направлении.
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"Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы и финансовые и экономические трудности", - заявил иракский министр.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияИракЭкономика
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