Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с небольшим фургоном, который, судя по надписям, принадлежит компании, торгующей морепродуктами.

Как видно на кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения, на этом участке Садового кольца трасса изгибается вправо, тогда как джип следует по прямой, не заворачивая, — и таким образом пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

В ДТП пострадал водитель фургона, его госпитализировали в институт Склифосовского.