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2020-06-09T05:10
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Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
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РИА Новости

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП

02:10 09.06.2020 (обновлено: 05:10 09.06.2020)
102699
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов
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Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с небольшим фургоном, который, судя по надписям, принадлежит компании, торгующей морепродуктами.
Как видно на кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения, на этом участке Садового кольца трасса изгибается вправо, тогда как джип следует по прямой, не заворачивая, — и таким образом пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.
В ДТП пострадал водитель фургона, его госпитализировали в институт Склифосовского.
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Вчера, 23:29
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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