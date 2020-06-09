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2020-06-09T12:48
https://ria.ru/20200609/1572657792.html
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной
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РИА Новости

Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной

02:07 09.06.2020 (обновлено: 12:48 09.06.2020)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
О том, что снятый в конце мая выпуск от 8 июня стал последним с участием покойной журналистки, сообщил ведущий программы Дмитрий Борисов в конце шоу.
"Эту программу мы записали, казалось бы — вот только что, в самом конце мая. И так вышло, что это последняя запись с участием Юлии Норкиной. Шоком для всех нас стала весть о ее внезапном уходе из жизни. Всегда яркая, острая, прямая. Кто-то не соглашался, кто-то, наоборот, восхищался. Невероятно отзывчивая, очень сильная, но при этом и ранимая тоже. Всегда с обостренным чувством справедливости, желанием помогать всем нуждающимся во внимании и заботе: детям, животным. Не терпящая двуличия и лицемерия. Ей было всего 52, она часто приходила в эту студию, нам будет ее не хватать", — сказал Борисов.
В выпуске обсуждался скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова, его бывшей жены и их шестерых детей. Журналистка раскритиковала мужчину за то, что он оставил прежнюю семью.
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"Мне кажется, что я познакомилась с семьей (хоть и бывшей) странных людей. Я, наверное, их в жизни просто не встречала. <…> Знаете, любой нормальный папа хочет, чтобы сын у него вырос не оболтусом, а выучился и получил профессию. Но настоящий мужик никогда не бросит семью с шестью детьми. <…> Я не понимаю таких людей. Они для меня фрики! Ну, честное слово!" — сказала Норкина.
В прошлую пятницу стало известно о смерти супруги журналиста и телеведущего Андрея Норкина. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
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94269517
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Юлия НоркинаШоу-бизнесПусть говорятДмитрий БорисовПервый канал (телеканал)
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