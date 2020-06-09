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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:05
https://ria.ru/20200609/1572657728.html
В Катаре с 15 июня до сентября будут снимать ограничения по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_0b3b0a328943f133c70914dddb195dde.jpg
РИА Новости

В Катаре с 15 июня до сентября будут снимать ограничения по COVID-19

01:55 09.06.2020 (обновлено: 04:05 09.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
Небоскребы в Дохе.
© РИА Новости
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ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Катар с 15 июня начнет постепенное снятие связанных с коронавирусом ограничений, но страна вернется к нормальной жизни не раньше осени, сообщила на виртуальной пресс-конференции представитель Высшего комитета по управлению кризисом Люулюу аль-Хатыр.

"Постепенное снятие ограничений в связи с коронавирусом в Катаре включает четыре этапа, первый этап начнется с 15 июня, когда будет разрешено открыть отдельные мечети и 40% частных клиник, второй — 1 июля, третий — 1 августа и последний этап — 1 сентября", - отметила аль-Хатыр.

По ее словам, с 1 августа разрешат открыть 54 мечети для пятничных молитв, будут принимать рейсы в Катар с низким уровнем риска для приоритетных пассажиров, в первую очередь, иностранцев-резидентов эмирата, откроются автошколы. Все вернувшиеся в Катар из-за рубежа должны будут находиться в изоляции две недели. Частные медицинские клиники смогут работать на 80% на этом этапе.
Авиакомпания Qatar Airways обещала обнародовать цены на перелеты и проживание в гостиницах на время карантина. В августе спортивные тренировки будут разрешены на открытых пространствах и в больших залах для профессиональных спортсменов группами не более пяти человек.
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Как отметила представитель катарского правительства, только с сентября позволят открыть все мечети, будут разрешены массовые мероприятия, свадебные вечеринки, выставки, конференции, развлекательные мероприятия, будут открыты театры и кинотеатры, а частные медицинские учреждения получат разрешения работать в полной мере. Будут разрешены экскурсии на кораблях, начнет работать общественный транспорт, но в ограниченном режиме.
Катар, несмотря на маленькую площадь и народонаселение, занимает одно из первых мест в арабском мире по приросту больных коронавирусом, при этом смертность от вызванных вирусом осложнений остается одной из самых низких в мире. Так, по данным катарского минздрава, в понедельник число выявленных случаев коронавируса превысило 70 тысяч с момента начала пандемии, при этом более 45 тысяч человек выздоровели, умерли 57 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КатарВ мире
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