В США работают над нормативами применения силы полицией

"Я знаю, что есть большой интерес со стороны руководителей полиции с точки зрения ясности в руководящих (документах) по применению силы... Чтобы гарантировать, что стандарты существуют, гарантировать, что они (полицейские – ред.) обучены и что они соблюдают их. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами, чтобы сделать это. Время ожидания закончилось. Теперь наша обязанность – вынести хорошее из плохого", - добавил Барр.