В США работают над нормативами применения силы полицией

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Власти США работают над нормативами применения силы полицией, сообщил генпрокурор США Уильям Барр.
"Руководители правоохранительных органов, с которыми мы работаем, как никто заинтересованы в реформе уголовной и правоохранительной системы и профессии полицейского. В последнее время не было другого президента (США), который был бы более предан (этому). Ему для этого не нужен был кризис, который у нас сегодня, чтобы начать с закона "О первом шаге" и создания комиссии, которая изучает те самые вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - заявил Барр на совещании в Белом доме с участием правоохранительных органов, которое провел президент Дональд Трамп.
"Я знаю, что есть большой интерес со стороны руководителей полиции с точки зрения ясности в руководящих (документах) по применению силы... Чтобы гарантировать, что стандарты существуют, гарантировать, что они (полицейские – ред.) обучены и что они соблюдают их. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами, чтобы сделать это. Время ожидания закончилось. Теперь наша обязанность – вынести хорошее из плохого", - добавил Барр.
Заявление генпрокурора последовало на фоне беспорядков, начавшихся после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Полиция в США в основном массе подчиняется властям штатов и муниципалитетов, а не федеральным властям, у которых тем не менее есть свои подразделения федеральной полиции, которые находятся в подчинении служб и ведомств.