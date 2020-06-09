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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:03
https://ria.ru/20200609/1572657542.html
В Москве возобновят работу сервисы каршеринга
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253772_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a18ac794e940b528aec700c7a05aa20a.jpg
РИА Новости

В Москве возобновят работу сервисы каршеринга

01:29 09.06.2020 (обновлено: 04:03 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве
Дезинфекция автомобилей каршеринга Яндекс.Драйв в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Каршеринговые сервисы готовы со вторника возобновить работу в Москве в обычном режиме после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, операторы продолжат дезинфицировать автомобили, сообщили РИА Новости в компаниях.
Мэр Сергей Собянин в понедельник сообщил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта, призвав пользователей надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом.
Дезинфекция автомобиля
Вчера, 15:13Распространение нового коронавируса
В Москве продолжат дезинфицировать автомобили каршеринга
"Яндекс.Драйв" технически готов возобновить работу в Москве", — сказали в пресс-службе компании.
"Безусловно, мы рады возобновить работу в привычном формате и готовы к этому. Мы продолжим соблюдать все необходимые меры дезинфекции автомобилей и самым тщательным образом продолжим обрабатывать машины", — сообщили в пресс-службе "Делимобиля".
Сервис BelkaCar также готов начать работу в обычном режиме. "Да, успеваем (возобновить работу в обычном режиме – ред.). Мы находились на низком старте последние два месяца, серьезно обновили приложение, IT-обвязку и инфраструктуру, поэтому BelkaCar не просто запустится в штатном режиме, но станет еще лучше, быстрее и удобнее для пользователей", — сказала сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.
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"Режим строгой регулярной дезинфекции салона и контактных поверхностей сохраняется, пока что без перспектив отмены", — добавила она. В "Делимобиле" также заявили, что ожидают всплеска поездок и убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы.
Работу операторов каршеринга в столице приостановили с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Позже часть ограничений сняли: с 25 мая разрешили арендовать машину, но на срок не менее пяти дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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