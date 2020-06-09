Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:05
https://ria.ru/20200609/1572657514.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч, сообщили в ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч, сообщили в ВОЗ

01:22 09.06.2020 (обновлено: 04:05 09.06.2020)
1422
© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч, выявлено более 6,9 миллиона случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 131 296 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 3 469 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 931 000, количество летальных исходов — 400 857.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110211
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
Кадр из фильма Матрица
Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
"Доигрались": Жириновский заявил, что в США началась революция
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев пожаловался на "мерзкие" воспоминания о работе с группой Serebro
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Последствия сильного дождя в Благовещенске
В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического" ливня
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший
Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
13:17Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
13:16На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса
Лента новостейМолния