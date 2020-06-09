Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч, сообщили в ВОЗ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч, выявлено более 6,9 миллиона случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 131 296 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 3 469 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 931 000, количество летальных исходов — 400 857.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.