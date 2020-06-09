В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева

Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Шамиля Басаева , напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне , в результате чего погибли 84 человека, сообщил журналистам представитель суда.

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев обвиняются по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Оглашение приговора по делу Дудиева и Донашева состоится в 10.00 мск 9 июня", - сказал он.

По версии следствия, не позднее декабря 1999 года подсудимые, находясь на территории Чечни, вступили в состав одной из банд, руководимой Басаевым и другими приверженцами радикальной исламской идеологии. Им предписывалось участие в терактах и других преступлениях, для чего они прошли подготовку в одном из учебных центров, где научились обращаться с разными видами оружия.

Как считают правоохранители, 29 февраля 2000 года не менее 200 вооруженных членов банды, включая Дудиева и Донашева, напали на военнослужащих 6-й роты одной из воинских частей Воздушно-десантных войск в районе горного села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.