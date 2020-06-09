В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, сообщил журналистам представитель суда.
Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев обвиняются по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
"Оглашение приговора по делу Дудиева и Донашева состоится в 10.00 мск 9 июня", - сказал он.
По версии следствия, не позднее декабря 1999 года подсудимые, находясь на территории Чечни, вступили в состав одной из банд, руководимой Басаевым и другими приверженцами радикальной исламской идеологии. Им предписывалось участие в терактах и других преступлениях, для чего они прошли подготовку в одном из учебных центров, где научились обращаться с разными видами оружия.
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Как считают правоохранители, 29 февраля 2000 года не менее 200 вооруженных членов банды, включая Дудиева и Донашева, напали на военнослужащих 6-й роты одной из воинских частей Воздушно-десантных войск в районе горного села Улус-Керт Шатойского района Чечни.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.