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2020-06-09T00:47
https://ria.ru/20200609/1572657016.html
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513230_0:6:960:546_1036x0_80_0_0_335250551c0da731fa1cf19722eb2bab.jpg
РИА Новости

Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной

00:47 09.06.2020
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© КП/Владимир ВеленгуринЮлия Норкина
Юлия Норкина
© КП/Владимир Веленгурин
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Артист Станислав Садальский написал в инстаграме трогательный пост, который посвятил ушедшей из жизни радиоведущей Юлии Норкиной.
В прошлую пятницу стало известно о смерти супруги журналиста и телеведущего Андрея Норкина. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
В своей публикации Садальский процитировал стихи поэта Бориса Рыжего.
"Век короток, мир хрупок,
Люди злы, человек беспомощен.
Договоримся так: когда умру,
Ты крест поставишь над моей могилой", — написал он.
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Кроме того, артист привел слова поэта Юрия Левитанского.

"Что жизнь? Ниточка — шарик, непрочно свитый. Штопаный-перештопанный, мятый, битый", — заключил Садальский.

Артист призвал людей быть неравнодушными друг к другу.
Журналистке и супруге телеведущего Андрея Норкина было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении.
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КультураЮлия НоркинаРоссияШоу-бизнесАндрей НоркинСтанислав СадальскийМедиа - Общество
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