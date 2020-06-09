Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Артист Станислав Садальский написал в инстаграме трогательный пост, который посвятил ушедшей из жизни радиоведущей Юлии Норкиной.
В прошлую пятницу стало известно о смерти супруги журналиста и телеведущего Андрея Норкина. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
В своей публикации Садальский процитировал стихи поэта Бориса Рыжего.
"Век короток, мир хрупок,
Люди злы, человек беспомощен.
Договоримся так: когда умру,
Ты крест поставишь над моей могилой", — написал он.
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Кроме того, артист привел слова поэта Юрия Левитанского.
"Что жизнь? Ниточка — шарик, непрочно свитый. Штопаный-перештопанный, мятый, битый", — заключил Садальский.
Артист призвал людей быть неравнодушными друг к другу.
Журналистке и супруге телеведущего Андрея Норкина было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении.