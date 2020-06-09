Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП

В понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.