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2020-06-09T03:55
https://ria.ru/20200609/1572656866.html
Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП
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РИА Новости

Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП

00:27 09.06.2020 (обновлено: 03:55 09.06.2020)
37559
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла "Господин Хороший"
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экспертиза подтвердила, что актер Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
В понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.
Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.
"Экспертиза подтверждает состояние опьянения", - сказал Васенин.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
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Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве
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Обсудить 7
ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да он на ногах не стоял, экспертизы не надо. Ужас.
9 июня, 00:50
Светлана Васильчева
2620000
Это его обычное состояние :)
9 июня, 00:56
Извините я специально
2510200
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