Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экспертиза подтвердила, что актер Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
В понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.
Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.
"Экспертиза подтверждает состояние опьянения", - сказал Васенин.