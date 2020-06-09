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Культура
2020-06-09T12:47
https://ria.ru/20200609/1572656806.html
Фадеев пожаловался на "мерзкие" воспоминания о работе с группой Serebro
https://cdn23.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:101:2886:1724_1036x0_80_0_0_85916956bfeea1a0a435ca39a9ffb618.jpg
РИА Новости

Фадеев пожаловался на "мерзкие" воспоминания о работе с группой Serebro

00:26 09.06.2020 (обновлено: 12:47 09.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
Продюсер опубликовал видео с композицией Маши Вебер "На ветру".
"Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!" — написал он в своем посте.
В комментариях одна из подписчиц продюсера попросила вернуть распущенную группу.
"Максим, вы суперталантливый, верните группу "Серебро", — обратилась к нему @nori969.
"Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!", — ответил Фадеев.
Ранее в эфире канала НТВ он рассказал, что причиной конфликта с участницами Serebro было осознание, что подопечные его используют, несмотря на честное отношение к ним.
Коллектив Serebro образовался в 2006 году. В течение 14 лет существования его участницы несколько раз менялись, последними солистками были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.
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КультураМаша ВеберРоссияМузыкаШоу-бизнесМаксим ФадеевСеребро
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