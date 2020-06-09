Фадеев пожаловался на "мерзкие" воспоминания о работе с группой Serebro

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Музыкальный продюсер Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.

Продюсер опубликовал видео с композицией Маши Вебер "На ветру".

"Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!" — написал он в своем посте.

В комментариях одна из подписчиц продюсера попросила вернуть распущенную группу.

"Максим, вы суперталантливый, верните группу "Серебро", — обратилась к нему @nori969

"Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!", — ответил Фадеев.

Ранее в эфире канала НТВ он рассказал, что причиной конфликта с участницами Serebro было осознание, что подопечные его используют, несмотря на честное отношение к ним.