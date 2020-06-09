Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу не смог бы занять Железный трон

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Кит Харингтон, сыгравший в "Игре престолов" Джона Сноу, рассказал в видеочате в твиттере, почему его персонаж никогда не занял бы Железный трон.
Многие фанаты ждали именно такой развязки, но власть неожиданно перешла к Брану Старку (Исаак Хемпстид-Райт) после того, как Сноу убил Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) и вынужден был вернуться на север.
Харингтон поделился в твиттере, что его персонаж в любом случае не подходил для роли короля.
"Когда мне говорят: "Жаль, что вы не заняли трон" или "Жаль, что вы с Дейенерис не заняли трон", я не соглашаюсь, потому что место Джона всегда было на севере", — рассказал он.
"На юге он никогда не был бы счастлив. В этом смысле он похож на Неда Старка. Когда Нед отправляется на юг, он оказывается в опасности. С Джоном то же самое", — пояснил Харингтон.
"На него давила ответственность весь сериал, у него очень важная роль, и ему на самом деле было непросто. Мне хотелось, чтобы в конце в нем появилась легкость. Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все те ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север", — добавил актер, признавшись, что так и не посмотрел финал.