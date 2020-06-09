Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу не смог бы занять Железный трон

"Когда мне говорят: "Жаль, что вы не заняли трон" или "Жаль, что вы с Дейенерис не заняли трон", я не соглашаюсь, потому что место Джона всегда было на севере", — рассказал он.

"На юге он никогда не был бы счастлив. В этом смысле он похож на Неда Старка. Когда Нед отправляется на юг, он оказывается в опасности. С Джоном то же самое", — пояснил Харингтон.

"На него давила ответственность весь сериал, у него очень важная роль, и ему на самом деле было непросто. Мне хотелось, чтобы в конце в нем появилась легкость. Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все те ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север", — добавил актер, признавшись, что так и не посмотрел финал.