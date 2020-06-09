Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле

"Я не думала, что это снова случится, в моем поле зрения такой перспективы не было, — рассказала Кейт Мосс (Тринити), особо отметив, что причиной ее возвращения стал сценарий, написанный Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.