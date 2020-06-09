Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в интервью изданию Empire рассказали, почему согласились сниматься в сиквеле "Матрицы", несмотря на то, что многие зрители восприняли третью часть франшизы как финальную.
Исполнители главных ролей тоже удивились, узнав, что Лана Вачовски намерена снять продолжение.
"Я не думала, что это снова случится, в моем поле зрения такой перспективы не было, — рассказала Кейт Мосс (Тринити), особо отметив, что причиной ее возвращения стал сценарий, написанный Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.
"Когда мне показали этот сценарий с его невероятной глубиной, целостностью и высокой художественностью, я сказала: "Это настоящий подарок". Он действительно потрясающий", — пояснила она.
Киану Ривз тоже похвалил сюжет и подчеркнул, что фильм будет таким же своевременным, как и первая часть франшизы.
"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик. Это единственная причина, по которой я согласился принять участие в проекте. Снова работать с Ланой — одно удовольствие", — поделился исполнитель роли Нео.
"Мне кажется, в этом фильме мы все сможем найти для себя что-то важное", — добавил он.