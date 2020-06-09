Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Печатный станок ФРС работает на полную мощность: с кризисом в экономике регулятор борется, заливая рынки наличностью. Только за первый квартал денежная эмиссия превысила два триллиона. Результат — 26-триллионый госдолг и риск обесценивания доллара. Китай — второй крупнейший иностранный кредитор США — решил не дожидаться девальвации и активно распродает американские долговые бумаги.

Станок запущен

В условиях пандемии коронавируса Федрезерв пошел на беспрецедентные меры: практически обнулил ключевую ставку, запустил программу неограниченной скупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг. В первом квартале в национальную экономику влили свыше двух триллионов долларов. Их просто напечатали.

Понятно, что интерес спекулянтов к американской валюте резко ослабел, но других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки, у ФРС нет.

Аналитики одного из крупнейших банков мира, британского Standard Chartered, уже предупредили, что ФРС перейдет к отрицательным ставкам. То, что этот сценарий все более вероятен на фоне глубокого и продолжительного экономического спада, отмечают и в американском банке Goldman Sachs. Очередное решение ФРС примет 10 июня.

Как предполагают экономисты Standard Chartered, ставка по федеральным фондам на уровне минус 0,5 — минус один процент обернется значительным падением доходности гособлигаций, что облегчит Вашингтону обслуживание долга. Но доллару это не пойдет на пользу — глобальный дефицит американской валюты исчезнет, и она неизбежно подешевеет.

Распродают все

Как пишет китайский портал Sohu, власти КНР решили не ждать обесценивания доллара и приступили к распродаже госдолга США.

В Пекине пришли к выводу, что в Вашингтоне не могут решить свои экономические проблемы без помощи печатного станка, поэтому вложения в американский госдолг крайне рискованны.

Действительно, если с 2008 года ФРС США напечатала всего около восьми триллионов долларов, то до конца 2020-го добавит еще пять триллионов. С понятными последствиями для курса валют.

В прошлом году Китай избавился от трежерис на 110 миллиардов, недавно — еще на десять. В мае Вашингтон пригрозил Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии.

Уже тогда старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post указала, что Китай продолжит сброс американских бумаг в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с требованиями о компенсациях. Теперь же добавились риски обесценивания доллара, на который по-прежнему приходится существенная часть китайских резервов.

Как отмечают аналитики, распродажа Китаем даже части портфеля трежерис крайне неприятна для США: Пекин нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии: у Токио трежерис на 1,12 триллиона. Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю китайский портфель сократился до 1,09 триллиона — с 1,32 триллиона в ноябре 2013-го.

Россия в марте урезала вложения в американские государственные облигации до 3,8 миллиарда долларов, хотя еще 2010-2013 годах было 170 миллиардов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Приняли участие в распродаже и другие страны. По данным Минфина, в марте бегство иностранных инвесторов — как частных, так и государственных — оказалось беспрецедентным: трежерис сбросили на 256 миллиардов долларов, уменьшив общий портфель до 6,81 триллиона долларов.

Это не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит страны покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. По оценкам крупнейших банков, в 2020-м разница между государственными расходами и доходами достигнет четырех триллионов — максимума со времен Второй мировой войны.