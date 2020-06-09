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Туризм
2020-06-09T11:27
https://ria.ru/20200609/1572643648.html
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/152973/42/1529734255_0:226:3500:2195_1036x0_80_0_0_9146924b9f59fd1ab03d8432565f1d07.jpg
РИА Новости

В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию

11:27 09.06.2020
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© Depositphotos / amoklvОстров Ибица
Остров Ибица
© Depositphotos / amoklv
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию, сообщает The Sun.
Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух — на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.
На видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас запечатлена вечеринка "фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.
Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.
Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17 до 23 часов, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.
Пляжная вечеринка
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