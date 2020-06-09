В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию, На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию, сообщает The Sun.

Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух — на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.

На видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас запечатлена вечеринка "фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.

Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.