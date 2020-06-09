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Какой расизм нам не нужен?
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РИА Новости

Какой расизм нам не нужен?

08:00 09.06.2020 (обновлено: 13:30 09.06.2020)
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© REUTERS / Issei KatoПротесты в Токио, Япония
Протесты в Токио, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Петр Акопов
Петр Акопов
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Что такое расизм, на борьбу с которым поднялась вся прогрессивная Америка? И не только Америка — волна демонстраций под лозунгом "Жизни черных имеют значение" прошла по всем странам Запада: и там, где есть многочисленное негритянское, арабское или другое небелое население, и там, где мигранты и их потомки малочисленны. Но если митинги в Великобритании или Австралии лишь подтверждают, что Запад — это понятие не географическое, а цивилизационное и геополитическое, то демонстрация в Токио вызывает вопросы.
Да, Япония принадлежит к западному миру — не только участием в "Большой семерке" и наличием американских военных баз. Но Япония при этом одна из самых мононациональных стран мира: японцев 98,5 процента, остальное приходится в основном на китайцев и корейцев. Да, есть еще 0,5 процента прочих — но чернокожих среди граждан Японии вряд ли наберется пара сотен. Есть старый миф о том, что в 90-е годы Япония выселила полмиллиона африканских мигрантов, — но это миф, за которым если что и стоит, то какая-нибудь история с тысячей нелегалов.

Практически все представители негроидной расы, находящиеся сейчас на Японских островах, — это или американские военные на Окинаве, или сотрудники посольств африканских стран, или иностранные граждане, работающие в филиалах транснациональных корпораций. Но у них нет проблем с японской полицией — так что же стало поводом для митинга в Токио?

Смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе? Не только — накануне в твиттере был опубликован ролик с агрессивным задержанием курда японской полицией. Сам инцидент произошел в Токио еще 22 мая, но ролик раскрутили уже после начала американских волнений. Поэтому полтысячи человек, вышедших на токийский митинг, возмущались не только тем, что произошло с Флойдом, но и "японскими реалиями". "Как живущий в Японии иностранец я захотел выразить протест против насилия со стороны полиции", — говорил один из них, другой добавлял: "Это постоянное явление". При этом в Японии полиция практически никогда не применяет оружие — да и вообще уровень убийств и насилия в стране один из самых низких в мире. Ну и мигрантов, как уже упоминалось, практически нет. В чем же причина демонстрации?
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Речь не о том, что привело на митинг разных людей — и японцев, и мигрантов. Нет, интересно другое:- зачем нужно раскручивать эту тему в Японии?
Чтобы показать, что расизм — это международная проблема и бороться с ним должны все и везде. Японцам, кстати, отдельные нации могут предъявить очень много чего — вот только под расизм эти претензии не очень попадают. Преступления против корейцев и китайцев в годы войны и не только (тех же корейцев с начала XX века вообще пытались лишить языка и национальной принадлежности) — все это было, но вот только раса у них у всех одна.
Сейчас же мы видим, как в глобальную повестку вводят именно борьбу с расизмом, — понятно, что в первую очередь для решения среднесрочных внутриамериканских вопросов, но есть и общемировой повод.
Дело в том, что расизм — это универсальное оружие: им можно бить по голове любую страну и цивилизацию. Причем как ту, в которой расовые или межнациональные противоречия есть, так и ту, в которой их нет. У вас мононациональное население? Так вы законченные расисты — потому что не пускаете к себе других. Ксенофоб звучит непонятно и общо — а расист, как и фашист, сразу же приговаривает к высшей мере. Высшей мере наказания со стороны глобалистов — то есть тех сил на коллективном Западе, которые давно уже сделали ставку на создание единого глобализированного человечества — без стран и народов, без традиций и религий. Общепланетарный плавильный котел, в котором, само собой, не может быть никаких рас.
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Да, расы надо отменить, тем более что любой разговор о расе — это же расизм! Именно к этому и идет передовая англосаксонская, а за ней и в целом западная мысль. Не современная философия — а то, что называют "передовой мыслью и наукой", та формирующая общественное мнение пропаганда, что обслуживает сильных мира. По сути, тех же самых, что сто лет назад открыто исповедовали не просто расизм, а были ярыми сторонниками евгеники и прочих ультрарасистских теорий. Нет, они не переродились, не изменились и не поступились принципами — изменилось только то, что они внушают массам.

Расизм и евгенику придумал не Гитлер, а добропорядочные англосаксы. Но после 1945 года говорить о расовом превосходстве стало неприлично, и расовый подход остался для своих, а в массы постепенно пошли мультикультурализм и толерантность. Но не в том смысле, что расы и народы разные нужны, расы разные важны, — а в том, что все смешается в одном плавильном котле и не будет ни негров, ни белых.

Идеалом для всего человечества провозглашались США — нация мигрантов, в которой на самом деле и после отказа от открытой дискриминации чернокожих в конце 60-х никакого плавильного котла не наблюдалось. Американский опыт мог бы использоваться только в качестве отрицательного примера, как подтверждение того, что межрасовые различия невозможно преодолеть, — но его, напротив, пропагандировали как светлое будущее всего человечества. Европа прошла по этому пути всего несколько шагов — но уже может наслаждаться целым букетом проблем.
Нам будут говорить, что именно расизм теперь становится главным врагом мультикультурализма и глобализации, главным препятствием для них. Но дело в том, что настоящий расизм, то есть теория превосходства одной расы над другой — это изобретение самих англосаксонских глобализаторов. Для которых что негр, что китаец, что индеец, что индус — все стоят на низшей стадии развитии. Но и белые для них не ровня: ни ирландцы, ни русские не являются настоящими белыми. Такой расизм не имеет никакого распространения за пределами англосаксонского мира — он проникает в другие страны только через подражание.
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Проблемы с чужими расами и народами в странах Запада являются производным от их собственной истории и цивилизационного выбора: захватили Африку, хотели рабов — получили сегодняшний тупик с невозможностью реальной интеграции разных рас в рамках одного государства.
Расизм плох, но расы хороши. Даже при худшем развитии ситуации — то есть продолжении победной поступи глобализма и крушения государств и части цивилизаций — именно расы и станут главным препятствием для его победы во всемирном масштабе.

Люди разных рас могут жить в одном государстве, а могут предпочитать жить в своем, могут смешиваться между собой, а могут и не делать этого. И они не обязаны следовать примеру других рас и народов — это выбор каждой конкретной расы, цивилизации, народа, определяемый как его историей, так и самосознанием.

Нельзя запрещать говорить о расах, изучать их качества и различия, не ставя одну над другой, а понимая, чем и почему они различаются. Не навязывая всем расам и народам одну универсальную модель бытия и мышления — к тому же несуществующую. Ценить то разнообразие, которое дал нам создатель, ту цветущую сложность мировых цивилизаций — а не пытаться ликвидировать сначала цивилизационное различие, потом разделение на расы, а потом и на мужчин и женщин. Это в принципе бесполезно и обречено на неудачу — но очень опасен сам процесс, сама попытка построить такое "общество будущего".
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ЯпонияСШАТокиоАвторыВ мире
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