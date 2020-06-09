Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые из Австрийской академии наук пришли к выводу, некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать, пишет . Ученые из Австрийской академии наук пришли к выводу, некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать, пишет Le Figaro

Команда археологов разработала более точную систему датировки костей, древесины и растительных волокон. Они использовали традиционный метод радиоуглеродного анализа, который позволяет сделать вывод о возрасте того или иного предмета на основе содержания радиоактивного изотопа углерода-14 в органических материалах. Эта система работает для датировки артефактов, которым еще нет 50 тысяч лет. И именно она позволила установить временные рамки античных событий.

Австрийские специалисты обратили внимание на то, что количество изотопа углерода-14 зависит от климатических условий, и уточнили процедуру анализа, сравнив полученные результаты с параметрами предметов, возраст которых уже знали из других источников.

Уточненный метод они применили к объектам из археологического раскопа в Синдосе. Обнаружив керамику с точной датировкой, исследователи сделали ее анализ и начали пересматривать древнегреческую хронологию. Выяснилось, что многие важные события, включая различные изобретения и литературные произведения, могли появиться на 50-150 лет раньше.

"В результате выводы, сделанные при помощи метода радиоуглеродного анализа, стали еще более точным для событий того периода", — отметил участвовавший в исследовании археолог Стефанос Гиматзидис.