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2020-06-09T12:07
https://ria.ru/20200609/1572641662.html
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
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РИА Новости

Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

04:19 09.06.2020 (обновлено: 12:07 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые из Австрийской академии наук пришли к выводу, некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать, пишет Le Figaro.
Команда археологов разработала более точную систему датировки костей, древесины и растительных волокон. Они использовали традиционный метод радиоуглеродного анализа, который позволяет сделать вывод о возрасте того или иного предмета на основе содержания радиоактивного изотопа углерода-14 в органических материалах. Эта система работает для датировки артефактов, которым еще нет 50 тысяч лет. И именно она позволила установить временные рамки античных событий.
Австрийские специалисты обратили внимание на то, что количество изотопа углерода-14 зависит от климатических условий, и уточнили процедуру анализа, сравнив полученные результаты с параметрами предметов, возраст которых уже знали из других источников.
Уточненный метод они применили к объектам из археологического раскопа в Синдосе. Обнаружив керамику с точной датировкой, исследователи сделали ее анализ и начали пересматривать древнегреческую хронологию. Выяснилось, что многие важные события, включая различные изобретения и литературные произведения, могли появиться на 50-150 лет раньше.
"В результате выводы, сделанные при помощи метода радиоуглеродного анализа, стали еще более точным для событий того периода", — отметил участвовавший в исследовании археолог Стефанос Гиматзидис.
"Уже можно утверждать, что распространение письменности в Греции и в Италии началось повсеместно уже в IX веке до нашей эры и продолжалось дольше, чем принято считать", — добавил он.
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