Ученые предложили новый способ прогнозирования лесных пожаров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новую математическую модель классификации лесных горючих материалов для эффективного прогнозирования лесных пожаров, сообщили в пресс-службе вуза.

Лесные пожары – это мощный природный и антропогенный фактор, существенно влияющий на лесную экосистему. Для стран, где леса занимают большую территорию, пожары являются национальной проблемой и наносят большой ущерб реальному сектору экономики.

Классификация лесных горючих материалов помогает спрогнозировать возникновение лесных пожаров. По словам исследователей, в настоящее время все системы таких классификаций носят лишь описательный характер и никак не связаны с физикой процесса возгорания лесного горючего материала.

"Мы разработали математическую модель физически обоснованной классификации лесных горючих материалов на основе связи показателей воспламеняемости лесных горючих материалов с их свойствами. С помощью нашей модели можно будет классифицировать любые лесные горючие материалы по их физическим свойствам, а не использовать описательные характеристики", — рассказал доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Николай Барановский.

По словам ученого, это позволит в будущем создать единую систему классификации лесных горючих материалов для всех территорий земного шара, покрытых лесами, и, как следствие, станет возможным создание единой системы прогнозирования лесной пожарной опасности.

"Мы полагаем, что именно предупреждение возникновения лесных пожаров является наиболее эффективной мерой по борьбе с ними. Поскольку их тушение либо невозможно, либо неэффективно", – подчеркнул Барановский.

Также ученые разработали математическую модель теплопереноса в стебле травинки, что позволит минимизировать риски возгорания и поможет лучше представлять, что происходит на начальных стадиях пожара. Результаты опубликованы в журнале Safety