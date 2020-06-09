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2020-06-09T07:37
https://ria.ru/20200609/1572620734.html
В новых сериях шоу "Луни Тюнз" персонажей лишили огнестрельного оружия
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РИА Новости

В новых сериях шоу "Луни Тюнз" персонажей лишили огнестрельного оружия

07:29 09.06.2020 (обновлено: 07:37 09.06.2020)
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© Фото : Warner Bros. Cartoons Мультфильм Looney Tunes Cartoons
Мультфильм Looney Tunes Cartoons
© Фото : Warner Bros. Cartoons
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Персонажу из мультсериала "Луни Тюнз" (Looney Tunes cartoons) охотнику Элмеру Дж. Фадду теперь придется искать другой способ, чтобы поймать болтливого кролика Багза Банни. В новых сериях шоу, которые транслируют на платформе HBO Max, его и остальных героев лишили ружья и другого огнестрельного оружия, сообщает Deadline.
По информации издания, в одном из новых эпизодов Фадд преследует кролика с косой. Это изменение на студии Warner Bros внесли в ответ на высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия в США.
Исполнительный директор проекта продюсер и художник-мультипликатор Питер Броунгардт подчеркнул, что в остальном сериал останется верным оригиналу.

"Да, в проекте не будет этого вида оружия, но мы не отказываемся от мультипликационного насилия. Динамиты и другие товары Acme Corporation (вымышленная торговая компания в мультфильмах "Луни Тюнз", – Прим.ред) остаются", – прокомментировал продюсер.

Новый сезон шоу о приключениях Багза Банни и его друзей, будет включать 80 серий длительностью 11 минут. За несколько дней после выхода первых эпизодов "Луни Тюнз" обогнал по популярности "Игру престолов" и Друзей".
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