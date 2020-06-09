В новых сериях шоу "Луни Тюнз" персонажей лишили огнестрельного оружия

"Да, в проекте не будет этого вида оружия, но мы не отказываемся от мультипликационного насилия. Динамиты и другие товары Acme Corporation (вымышленная торговая компания в мультфильмах "Луни Тюнз", – Прим.ред) остаются", – прокомментировал продюсер.