В новых сериях шоу "Луни Тюнз" персонажей лишили огнестрельного оружия

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Персонажу из мультсериала "Луни Тюнз" (Looney Tunes cartoons) охотнику Элмеру Дж. Фадду теперь придется искать другой способ, чтобы поймать болтливого кролика Багза Банни. В новых сериях шоу, которые транслируют на платформе HBO Max, его и остальных героев лишили ружья и другого огнестрельного оружия, сообщает Deadline.
По информации издания, в одном из новых эпизодов Фадд преследует кролика с косой. Это изменение на студии Warner Bros внесли в ответ на высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия в США.
Исполнительный директор проекта продюсер и художник-мультипликатор Питер Броунгардт подчеркнул, что в остальном сериал останется верным оригиналу.
"Да, в проекте не будет этого вида оружия, но мы не отказываемся от мультипликационного насилия. Динамиты и другие товары Acme Corporation (вымышленная торговая компания в мультфильмах "Луни Тюнз", – Прим.ред) остаются", – прокомментировал продюсер.
Новый сезон шоу о приключениях Багза Банни и его друзей, будет включать 80 серий длительностью 11 минут. За несколько дней после выхода первых эпизодов "Луни Тюнз" обогнал по популярности "Игру престолов" и Друзей".