Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-09T00:32
https://ria.ru/20200609/1572601715.html
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
https://cdn24.img.ria.ru/images/150690/07/1506900705_0:98:1500:942_1036x0_80_0_0_d71b65a583cc2170a55093308daed78f.jpg
РИА Новости

В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение

00:32 09.06.2020
171
© РИА Новости / А. СоломоновТретье издание Красной книги Краснодарского края представят в конце года
Третье издание Красной книги Краснодарского края представят в конце года
© РИА Новости / А. Соломонов
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Шотландии дикий кабан остановил движение поездов, сообщает UPI.
Сотрудники железнодорожной компании сообщили в соцсети, что на линии между Глазго и расположенном в 23 километрах на юге городе Ларкхолл животное вышло на рельсы. Поезда были остановлены в районе деревни Уишоу.
"В районе Уишоу появилась свинья (да, вы правильно прочитали)", — написали служащие. Вместе с полицией они пытались поймать нарушителя. Чуть позднее представители перевозчика сообщили, что "зверь на самом деле является кабаном".
Осталось неясно, был ли он пойман и отпущен в лес или ушел сам, но железнодорожное сообщение через несколько часов было возобновлено.
"Кабан теперь в безопасности, а наши поезда снова могут возить пассажиров", — написано в соцсетях перевозчика.
Девушка с зеленым смузи
5 июня, 08:00Туризм
Пхали из крапивы и десерт из базилика. Самые вкусные блюда из зелени
200000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмШотландияГлазго (город)
Рекомендуем
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником
Медвежата кушают яблоки, леса Тверской области
В США сняли на видео встречу мальчика с медвежонком на пороге дома
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Трамп высмеял сенатора Ромни за участие в антирасистских протестах
Прага
В Праге назвали "важнейшую трудность" Чехии
Горожане на улице в Варшаве
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 26 780
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США
Кадр из фильма Ромео + Джульетта
Из-за коронавируса в Голливуде ввели новые правила съемки интимных сцен
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям
Участник акции протеста и сотрудники полиции в Голливуде
В США работают над нормативами применения силы полицией
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден встретился с семьей Джорджа Флойда
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
13:17Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
13:16На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса
13:14Жителям Брянской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице
13:13У Путина на вторник нет планов общения с Эрдоганом, заявил Песков
Лента новостейМолния