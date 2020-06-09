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2020-06-09T11:11
https://ria.ru/20200609/1572600545.html
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
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РИА Новости

"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке

08:00 09.06.2020 (обновлено: 11:11 09.06.2020)
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© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова России следует "убраться с Ближнего Востока", ведь исторически американцы были в регионе главной опорой, уверены в Госдепе. Москва, по мнению Вашингтона, только мешает восстанавливать Ирак, Сирию и Ливию. Есть ли у Белого дома внятная стратегия на Ближнем Востоке и какие у администрации Дональда Трампа претензии к действиям России, разбиралось РИА Новости.

Традиционные союзники

"Держать русских подальше от Ближнего Востока — это краеугольный камень американской политики. Мы следуем этому принципу последние сорок пять лет. Сейчас Россия играет деструктивную роль в регионе. Мы прямо заявляем, что ей надо оттуда убираться", — заявил помощник госсекретаря Дэвид Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Рассуждая об исторической значимости США в регионе, чиновник перечислил страны, которые всегда ориентировались на поддержку американцев, а не русских. Он упомянул Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Израиль и Палестину.
Больше всего, по словам Шенкера, Вашингтон озабочен арабо-израильским перемирием. Белый дом рассчитывает, что в ближайшее время стороны пойдут на "сделку века". Шенкер напомнил, что Израиль и некоторые монархии Персидского залива поддержали американскую инициативу. Но не упомянул, что палестинские власти узнали о деталях сделки постфактум.
Рассказал Шенкер и о помощи Ираку, Йемену, Катару, Саудовской Аравии в борьбе с коронавирусом — этим странам предоставили тесты и медикаменты.
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии

"Грубый промах Обамы"

Но американцам на Ближнем Востоке мешают Россия и Китай. "Соперничество великих держав провоцирует страны региона делать выбор. США не будут заставлять кого-либо в этом участвовать", — заверил Шенкер.
Основные усилия Госдеп направит на разъяснение ближневосточным союзникам, чем чревато сотрудничество с Москвой и Пекином: пусть осознают последствия.
К главным успехам американской стратегии чиновник отнес разгром "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. Но борьба с различными ячейками ИГ* и "Аль-Каиды"* еще не завершена, и США совместно с союзниками по НАТО продолжат противостоять терроризму.
С помощью американцев восстанавливается Ирак, отметил Шенкер. По его словам, Вашингтон быстро наладил контакты с новым иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи, и взаимодействие по проектам развивается.
Что касается Сирии, то американцы, по утверждению представителя Госдепа, не уходят от ответственности и готовы оказать поддержку. Но мешают Башар Асад, который удерживает власть в стране, а также Россия.
Вину за укрепление позиций Москвы на Ближнем Востоке чиновник возложил на Барака Обаму. "Он приветствовал приход русских в Сирию. Очевидно, полагал, что это затянет их в трясину. Но Россия перевернула ход войны, и Асад остается там до сих пор. Это был грубый промах предыдущей администрации", — подчеркнул Шенкер.
© Фото : Минобороны РоссииРабота инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото : Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо

Американская глупость

Следующий пункт обвинений в адрес России — ситуация в Ливии. "Успехи в Сирии воодушевили российские власти", — указал представитель Госдепа. И Москва перешла к активным действиям в бывшей джамахирии.
Однако "Россия не играет продуктивной или стабилизирующей роли в урегулировании ливийского конфликта", полагает Шенкер.
Сотрудничество Москвы с Ираном тоже не нравится Белому дому. Еще один повод для тревоги — продолжающиеся контакты России с Саудовской Аравией, хотя в марте страны не смогли договориться о цене на нефть.
В российском МИД призыв "убраться с Ближнего Востока" назвали "глупостью". "Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Уровень профессиональной подготовки опустился очень низко", — ответили в ведомстве.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтиг во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтиг во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтиг во время встречи

Выбраться из трясины

"Когда Россия в 2015 году вошла в Сирию, американцы действительно не сильно возражали. Хотели посмотреть, что получится у русских, но были уверены в неминуемости такой же "ближневосточной трясины", — отмечает в разговоре с РИА Новости координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. — Однако на сирийском направлении Москва добилась внушительных результатов. Асад по-прежнему у власти, чего Вашингтон точно не предполагал. Россия рассчитывала сохранить в Сирии ключевые политические институты, и в целом это удалось".
Ситуация в этой стране сейчас в центре внимания американцев. И выпады Шенкера в адрес России связаны в том числе и с сирийским направлением, уверен Мамедов.
"Конгресс США активно работает над законом о "защите гражданского населения Сирии", известным также как "Цезарь". Этот документ подразумевает экономические санкции против Дамаска. Ни одна компания, включая российские, не захочет инвестировать в сирийскую экономику", — уточняет эксперт.
В Москве осознают серьезность ситуации и думают, как действовать дальше.
"Первостепенная задача — найти Сирии внешних инвесторов для восстановления экономики. До пандемии ОАЭ выражали готовность помочь. Но коронавирус и падение цен на нефть вызвали кризис в богатых арабских монархиях. Ожидать быстрой поддержки не приходится, однако переговоры надо продолжать", — рассуждает Мамедов.
© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018

"Ни у кого нет внятной стратегии"

После свержения в Ливии режима Муаммара Каддафи Россия была одной из немногих стран, стремившихся восстановить нормальную жизнь в стране, говорит РИА Новости ливийский политолог Мустафа Фетоури. Он не согласен с заявлениями Госдепа о "деструктивной роли" Москвы.
"Когда в Джамахирии произошел раскол, Россия была занята Сирией. Но ливийцы знали, что рано или поздно Москва вернется и постарается навести хоть какой-то порядок. Процесс затянулся. Связано это не столько с влиянием внешних игроков, сколько с внутренними процессами. Сейчас Россия вместе с Турцией, ЕС и ООН пытается усадить за стол переговоров правительство Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара. Задача непростая", — объясняет Фетоури.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
Ливийский политолог указывает, что Россия взаимодействует со всеми сторонами конфликта, поэтому может выступить в роли нейтрального арбитра.
"У США нет внятной стратегии в Северной Африке. Но американцы часто провоцируют союзников в регионе на конфликт. Очевидно, в Анкаре и Москве это понимают и не допустят такого сценария", — полагает Фетоури.
Россия заинтересована в восстановлении основных политических институтов в стране, и ливийцы это видят. Что касается других внешних игроков, то с их конечными целями такой определенности нет.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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РоссияФаиз СараджХалифа ХафтарИсламское государствоДональд ТрампНАТОБарак ОбамаМуаммар КаддафиИракСирияООНИранИзраильВ мире
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