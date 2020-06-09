"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова России следует "убраться с Ближнего Востока", ведь исторически американцы были в регионе главной опорой, уверены в Госдепе. Москва, по мнению Вашингтона, только мешает восстанавливать Ирак, Сирию и Ливию. Есть ли у Белого дома внятная стратегия на Ближнем Востоке и какие у администрации Дональда Трампа претензии к действиям России, разбиралось РИА Новости.

Традиционные союзники

"Держать русских подальше от Ближнего Востока — это краеугольный камень американской политики. Мы следуем этому принципу последние сорок пять лет. Сейчас Россия играет деструктивную роль в регионе. Мы прямо заявляем, что ей надо оттуда убираться", — заявил помощник госсекретаря Дэвид Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне

ОАЭ, Ирак, Израиль и Палестину. Рассуждая об исторической значимости США в регионе, чиновник перечислил страны, которые всегда ориентировались на поддержку американцев, а не русских. Он упомянул Саудовскую Аравию

Больше всего, по словам Шенкера, Вашингтон озабочен арабо-израильским перемирием. Белый дом рассчитывает, что в ближайшее время стороны пойдут на "сделку века". Шенкер напомнил, что Израиль и некоторые монархии Персидского залива поддержали американскую инициативу. Но не упомянул, что палестинские власти узнали о деталях сделки постфактум.

Рассказал Шенкер и о помощи Ираку, Йемену Катару , Саудовской Аравии в борьбе с коронавирусом — этим странам предоставили тесты и медикаменты.

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino Американские военнослужащие в Сирии © AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino Американские военнослужащие в Сирии

"Грубый промах Обамы"

Но американцам на Ближнем Востоке мешают Россия и Китай . "Соперничество великих держав провоцирует страны региона делать выбор. США не будут заставлять кого-либо в этом участвовать", — заверил Шенкер.

Основные усилия Госдеп направит на разъяснение ближневосточным союзникам, чем чревато сотрудничество с Москвой Пекином : пусть осознают последствия.

К главным успехам американской стратегии чиновник отнес разгром " Исламского государства "* в Сирии и Ираке. Но борьба с различными ячейками ИГ* и " Аль-Каиды "* еще не завершена, и США совместно с союзниками по НАТО продолжат противостоять терроризму.

С помощью американцев восстанавливается Ирак, отметил Шенкер. По его словам, Вашингтон быстро наладил контакты с новым иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи, и взаимодействие по проектам развивается.

Что касается Сирии, то американцы, по утверждению представителя Госдепа, не уходят от ответственности и готовы оказать поддержку. Но мешают Башар Асад , который удерживает власть в стране, а также Россия.

Вину за укрепление позиций Москвы на Ближнем Востоке чиновник возложил на Барака Обаму . "Он приветствовал приход русских в Сирию. Очевидно, полагал, что это затянет их в трясину. Но Россия перевернула ход войны, и Асад остается там до сих пор. Это был грубый промах предыдущей администрации", — подчеркнул Шенкер.

© Фото : Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо © Фото : Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо

Американская глупость

Следующий пункт обвинений в адрес России — ситуация в Ливии . "Успехи в Сирии воодушевили российские власти", — указал представитель Госдепа. И Москва перешла к активным действиям в бывшей джамахирии.

Однако "Россия не играет продуктивной или стабилизирующей роли в урегулировании ливийского конфликта", полагает Шенкер.

Сотрудничество Москвы с Ираном тоже не нравится Белому дому. Еще один повод для тревоги — продолжающиеся контакты России с Саудовской Аравией, хотя в марте страны не смогли договориться о цене на нефть.

В российском МИД призыв "убраться с Ближнего Востока" назвали "глупостью". "Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Уровень профессиональной подготовки опустился очень низко", — ответили в ведомстве.

Выбраться из трясины

"Когда Россия в 2015 году вошла в Сирию, американцы действительно не сильно возражали. Хотели посмотреть, что получится у русских, но были уверены в неминуемости такой же "ближневосточной трясины", — отмечает в разговоре с РИА Новости координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. — Однако на сирийском направлении Москва добилась внушительных результатов. Асад по-прежнему у власти, чего Вашингтон точно не предполагал. Россия рассчитывала сохранить в Сирии ключевые политические институты, и в целом это удалось".

Ситуация в этой стране сейчас в центре внимания американцев. И выпады Шенкера в адрес России связаны в том числе и с сирийским направлением, уверен Мамедов.

"Конгресс США активно работает над законом о "защите гражданского населения Сирии", известным также как "Цезарь". Этот документ подразумевает экономические санкции против Дамаска. Ни одна компания, включая российские, не захочет инвестировать в сирийскую экономику", — уточняет эксперт.

В Москве осознают серьезность ситуации и думают, как действовать дальше.

"Первостепенная задача — найти Сирии внешних инвесторов для восстановления экономики. До пандемии ОАЭ выражали готовность помочь. Но коронавирус и падение цен на нефть вызвали кризис в богатых арабских монархиях. Ожидать быстрой поддержки не приходится, однако переговоры надо продолжать", — рассуждает Мамедов.

© AP Photo / Sergei Grits Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018 © AP Photo / Sergei Grits Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018

"Ни у кого нет внятной стратегии"

После свержения в Ливии режима Муаммара Каддафи Россия была одной из немногих стран, стремившихся восстановить нормальную жизнь в стране, говорит РИА Новости ливийский политолог Мустафа Фетоури. Он не согласен с заявлениями Госдепа о "деструктивной роли" Москвы.

"Когда в Джамахирии произошел раскол, Россия была занята Сирией. Но ливийцы знали, что рано или поздно Москва вернется и постарается навести хоть какой-то порядок. Процесс затянулся. Связано это не столько с влиянием внешних игроков, сколько с внутренними процессами. Сейчас Россия вместе с Турцией , ЕС и ООН пытается усадить за стол переговоров правительство Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара . Задача непростая", — объясняет Фетоури.

Ливийский политолог указывает, что Россия взаимодействует со всеми сторонами конфликта, поэтому может выступить в роли нейтрального арбитра.

"У США нет внятной стратегии в Северной Африке . Но американцы часто провоцируют союзников в регионе на конфликт. Очевидно, в Анкаре и Москве это понимают и не допустят такого сценария", — полагает Фетоури.

Россия заинтересована в восстановлении основных политических институтов в стране, и ливийцы это видят. Что касается других внешних игроков, то с их конечными целями такой определенности нет.