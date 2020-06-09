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Туризм
2020-06-09T08:00
https://ria.ru/20200609/1572510786.html
Пятигорск принял первых гостей: как живет город и отдыхают туристы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572637853_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_810054c81d6960d6931bd0fefc661d9c.jpg
РИА Новости

Пятигорск принял первых гостей: как живет город и отдыхают туристы

08:00 09.06.2020
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Санатории Кавминвод открылись для туристов. Пока гостей немного — так, в Пятигорск приехали всего десять человек, но число бронирований растет. Отдыхающие гуляют по территории здравниц, а вот в город выходить нельзя. Но места хватает даже для велопрогулок. О том, как курортная жизнь возвращается в Пятигорск, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Режим самоизоляции в Пятигорске еще действует, но туристов здесь уже ждут. Город открыли 3 июня, убрали контрольно-пропускные пункты на трассах. Добираться можно на личном транспорте, автобусом, поездом, самолетом. Купаться пока нельзя: пляж Новопятигорского озера закрыт. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров продлил до 14 июня действие специальных пропусков, выданных органами местного самоуправления и работодателями местным жителям для передвижения по региону.

Покупательница на Верхнем рынке в Пятигорске
1 из 11

Режим самоизоляции в Пятигорске еще действует, но туристов здесь уже ждут. Город открыли 3 июня, убрали контрольно-пропускные пункты на трассах. Добираться можно на личном транспорте, автобусом, поездом, самолетом. Купаться пока нельзя: пляж Новопятигорского озера закрыт. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров продлил до 14 июня действие специальных пропусков, выданных органами местного самоуправления и работодателями местным жителям для передвижения по региону.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

"Если у вас симптомы ОРВИ, повышенная температура, просим воздержаться от похода на Верхний рынок, — предупреждает администрация. — Рекомендуем иметь с собой средства индивидуальной защиты: маску, перчатки". Пока в городе не разгуляешься, у торговых рядов, открывшихся около месяца назад, фотографы устраивают съемки, заглядывают и федеральные телеканалы.

Продавец рыбы на Верхнем рынке в Пятигорске
2 из 11

"Если у вас симптомы ОРВИ, повышенная температура, просим воздержаться от похода на Верхний рынок, — предупреждает администрация. — Рекомендуем иметь с собой средства индивидуальной защиты: маску, перчатки". Пока в городе не разгуляешься, у торговых рядов, открывшихся около месяца назад, фотографы устраивают съемки, заглядывают и федеральные телеканалы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Тем временем в Пятигорске, как и в Москве, возобновились скачки. Седьмого июня на местном ипподроме разыгрывали Большой Летний приз. Триумфальным стало выступление команды Волгоградского конного завода, сообщается на страницах организации в соцсетях.

Из-за действующего в стране запрета на проведение массовых мероприятий забеги проходят без зрителей. Но поклонники конного спорта могут следить за соревнованиями онлайн.

Скачки на Пятигорском ипподроме
3 из 11

Тем временем в Пятигорске, как и в Москве, возобновились скачки. Седьмого июня на местном ипподроме разыгрывали Большой Летний приз. Триумфальным стало выступление команды Волгоградского конного завода, сообщается на страницах организации в соцсетях.

Из-за действующего в стране запрета на проведение массовых мероприятий забеги проходят без зрителей. Но поклонники конного спорта могут следить за соревнованиями онлайн.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Музеи Пятигорска пока тоже доступны лишь в онлайн-режиме. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова приглашает на виртуальную выставку "Над Гоголем можно работать бесконечно". А в праздничный день 12 июня откроется онлайн-экспозиция "Недаром помнит вся Россия…" На следующей неделе, 17 июня, по заповеднику можно будет прогуляться с помощью визуальных технологий и оценить его архитектурные и ландшафтные особенности. Гостей ждут на экскурсии "Музей в деталях".

"Все обычные туристические программы закрыты. Но мы надеемся, что уже с июля все вернется на круги своя, — рассказывает руководитель туристско-информационного центра Пятигорска Владислав Тимошенко. — Конечно, нужно будет соблюдать все требования Роспотребнадзора, мы к этому готовы".

Сотрудники музея заповедника имени М. Ю. Лермонтова ведут онлайн-трансляцию
4 из 11

Музеи Пятигорска пока тоже доступны лишь в онлайн-режиме. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова приглашает на виртуальную выставку "Над Гоголем можно работать бесконечно". А в праздничный день 12 июня откроется онлайн-экспозиция "Недаром помнит вся Россия…" На следующей неделе, 17 июня, по заповеднику можно будет прогуляться с помощью визуальных технологий и оценить его архитектурные и ландшафтные особенности. Гостей ждут на экскурсии "Музей в деталях".

"Все обычные туристические программы закрыты. Но мы надеемся, что уже с июля все вернется на круги своя, — рассказывает руководитель туристско-информационного центра Пятигорска Владислав Тимошенко. — Конечно, нужно будет соблюдать все требования Роспотребнадзора, мы к этому готовы".

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Тимошенко отметил, что пока в Пятигорске действует обязательный масочный режим и самоизоляция, парки и набережные Новопятигорского озера закрыты, но при большом желании все равно можно посетить и гору Машук, и природные территории.

Раздача масок на улицах Пятигорска
5 из 11

Тимошенко отметил, что пока в Пятигорске действует обязательный масочный режим и самоизоляция, парки и набережные Новопятигорского озера закрыты, но при большом желании все равно можно посетить и гору Машук, и природные территории.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Сейчас тут благоустраивают общественные пространства. Год назад после реконструкции открылся парк "Цветник", знаковый для города. Среди его первых посетителей был Александр Сергеевич Пушкин. В начале прошлого века здесь появилась Лермонтовская галерея, ставшая одним из символов Пятигорска. В этом месте встречаются влюбленные, прогуливаются курортники. В прошлом году вымостили пешеходные аллеи, установили скульптуры, скамейки, восстановили ступени из машукского камня. Появились и новые арт-объекты — бронзовая девушка и солнечные часы. Есть надежда, что у туристов вскоре появится возможность оценить эти перемены.

По словам Владислава Тимошенко, реконструкция ждет и знаменитые "бесстыжие ванны" — естественные вымоины с минеральной водой, расположенные на горе Машук рядом с озером Провал. В начале прошлого века некоторые отдыхающие купались там обнаженными — отсюда и название.

"Есть план сделать ванны более современными, но сохранить исторический антураж", — пояснил эксперт.

Парк Цветник в Пятигорске
6 из 11

Сейчас тут благоустраивают общественные пространства. Год назад после реконструкции открылся парк "Цветник", знаковый для города. Среди его первых посетителей был Александр Сергеевич Пушкин. В начале прошлого века здесь появилась Лермонтовская галерея, ставшая одним из символов Пятигорска. В этом месте встречаются влюбленные, прогуливаются курортники. В прошлом году вымостили пешеходные аллеи, установили скульптуры, скамейки, восстановили ступени из машукского камня. Появились и новые арт-объекты — бронзовая девушка и солнечные часы. Есть надежда, что у туристов вскоре появится возможность оценить эти перемены.

По словам Владислава Тимошенко, реконструкция ждет и знаменитые "бесстыжие ванны" — естественные вымоины с минеральной водой, расположенные на горе Машук рядом с озером Провал. В начале прошлого века некоторые отдыхающие купались там обнаженными — отсюда и название.

"Есть план сделать ванны более современными, но сохранить исторический антураж", — пояснил эксперт.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Остановиться в здравнице — единственный способ избежать двухнедельного карантина. Если есть путевка в санаторий, гостю из неблагополучного региона, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, не надо 14 дней самоизолироваться на дому. Туристам, как и в Краснодарском крае, необходимо иметь отрицательный результат лабораторных обследований на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до отъезда на воды. А также справку об отсутствии контакта с вероятными больными за последние две недели.

Девушка в защитной маске на одной из улиц в Пятигорске
7 из 11

Остановиться в здравнице — единственный способ избежать двухнедельного карантина. Если есть путевка в санаторий, гостю из неблагополучного региона, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, не надо 14 дней самоизолироваться на дому. Туристам, как и в Краснодарском крае, необходимо иметь отрицательный результат лабораторных обследований на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до отъезда на воды. А также справку об отсутствии контакта с вероятными больными за последние две недели.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"

"Пока к нам приехали десять человек, но число заявок на бронирование растет, — рассказывает генеральный директор пятигорского санатория Татьяна Чумакова. — Мы очень ждем гостей. Первых встретили тепло, с цветами. Тем, кто заказывал стандартные номера, предоставили люксы. Мы выполняем все требования Роспотребнадзора, дезинфицируем багаж. В ресторане красиво расставили столы с соблюдением дистанции".

По ее словам, сотрудники — 170 человек — прошли тесты на коронавирус. За это санаторий заплатил 230 тысяч рублей, но главное — все оказались здоровы. Помогают и бизнес, и власти. Один банк выделил беспроцентный кредит, а государство поддержало субсидией почти в два миллиона рублей.

Санаторий Пятигорский Нарзан
8 из 11

"Пока к нам приехали десять человек, но число заявок на бронирование растет, — рассказывает генеральный директор пятигорского санатория Татьяна Чумакова. — Мы очень ждем гостей. Первых встретили тепло, с цветами. Тем, кто заказывал стандартные номера, предоставили люксы. Мы выполняем все требования Роспотребнадзора, дезинфицируем багаж. В ресторане красиво расставили столы с соблюдением дистанции".

По ее словам, сотрудники — 170 человек — прошли тесты на коронавирус. За это санаторий заплатил 230 тысяч рублей, но главное — все оказались здоровы. Помогают и бизнес, и власти. Один банк выделил беспроцентный кредит, а государство поддержало субсидией почти в два миллиона рублей.

© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"

Гостям оказывают всю необходимую лечебную или оздоровительную помощь. Например, в санатории, который начал принимать отдыхающих, 352 наименования медуслуг. Все сотрудники работают в масках, обеспечены антисептиками и средствами для дезинфекции поверхностей.

В здравнице ежедневно проводят санобработку скамеек, беседок, дверей, поручней, урн, сооружений на детской площадке.

В помещениях есть дозаторы с антисептиками, все контактные поверхности, гостевые и рабочие зоны постоянно очищают.

Санаторий Пятигорский Нарзан
9 из 11

Гостям оказывают всю необходимую лечебную или оздоровительную помощь. Например, в санатории, который начал принимать отдыхающих, 352 наименования медуслуг. Все сотрудники работают в масках, обеспечены антисептиками и средствами для дезинфекции поверхностей.

В здравнице ежедневно проводят санобработку скамеек, беседок, дверей, поручней, урн, сооружений на детской площадке.

В помещениях есть дозаторы с антисептиками, все контактные поверхности, гостевые и рабочие зоны постоянно очищают.

© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"

Покидать пределы санатория запрещено. "У нас прекрасная территория. Есть бассейн с подогреваемой водой и душем, правда, он пока закрыт, а вот собственный питьевой бювет работает, — рассказывает Татьяна Чумакова. — А еще везде — море цветов".

Санаторий Пятигорский Нарзан
10 из 11

Покидать пределы санатория запрещено. "У нас прекрасная территория. Есть бассейн с подогреваемой водой и душем, правда, он пока закрыт, а вот собственный питьевой бювет работает, — рассказывает Татьяна Чумакова. — А еще везде — море цветов".

© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"

"У нас отдыхает врач-реаниматолог из Сочи, оценка специалиста всегда дорогого стоит, — продолжает директор санатория. — Его мнение: все прекрасно, везде чистота, кухня необыкновенная. Единственное, чего не хватает, — так это велосипеда. Проката у нас сейчас из-за отсутствия туристов действительно нет, но на прошлой неделе мы специально для гостя раздобыли двухколесного коня". С увеличением числа туристов, вероятно, возобновится и велопрокат.

Санаторий Пятигорский Нарзан
11 из 11

"У нас отдыхает врач-реаниматолог из Сочи, оценка специалиста всегда дорогого стоит, — продолжает директор санатория. — Его мнение: все прекрасно, везде чистота, кухня необыкновенная. Единственное, чего не хватает, — так это велосипеда. Проката у нас сейчас из-за отсутствия туристов действительно нет, но на прошлой неделе мы специально для гостя раздобыли двухколесного коня". С увеличением числа туристов, вероятно, возобновится и велопрокат.

© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
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