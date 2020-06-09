Пятигорск принял первых гостей: как живет город и отдыхают туристы

Тем временем в Пятигорске, как и в Москве, возобновились скачки. Седьмого июня на местном ипподроме разыгрывали Большой Летний приз. Триумфальным стало выступление команды Волгоградского конного завода, сообщается на страницах организации в соцсетях.

Из-за действующего в стране запрета на проведение массовых мероприятий забеги проходят без зрителей. Но поклонники конного спорта могут следить за соревнованиями онлайн.