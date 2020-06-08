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2020-06-09T00:12
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В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП
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РИА Новости

В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

23:59 08.06.2020 (обновлено: 00:12 09.06.2020)
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© Flickr / US Air ForceВоенно-транспортный самолет ВВС США C-130J Hercules
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130J Hercules
© Flickr / US Air Force
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130J Hercules . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ЧП в Ираке с военно-транспортным самолетом ВВС США, который выкатился за пределы взлетной полосы при посадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"*.
"Восьмого июня, примерно в 10:10 по иракскому времени (совпадает с московским - ред.), самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару", - говорится в сообщении.
По данным коалиции, пожарно-спасательная команда аэродрома была на месте происшествия в течение 4 минут, она потушила пожар и оказала помощь в эвакуации людей из самолета.
"Четверо военнослужащих, находившихся в самолете, получили неопасные для жизни травмы и находятся на лечении в медицинском учреждении базы Таджи. Действия противника не рассматриваются (как причина аварии), инцидент расследуется", - отмечают в коалиции.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ* в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ВВС СШАСирияС-130ИракСШАВ мире
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