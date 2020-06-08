В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

"Восьмого июня, примерно в 10:10 по иракскому времени (совпадает с московским - ред.), самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару", - говорится в сообщении.