Собянин объявил об отмене пропусков и графика прогулок

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и правила прогулок по графику.
Со вторника все жители смогут свободно передвигаться по городу.
Собянин констатировал, что режим самоизоляции помог избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом, и ситуация с эпидемией в столице уже несколько недель улучшается. В частности, количество выписанных из больниц людей превышает число госпитализированных.
Три этапа снятия ограничений
Возвращаться к прежней жизни Москва будет в три этапа.
С 9 июня в городе заработают службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, различные общественные организации, в театрах возобновятся репетиции. Кроме того, для посещения откроются кладбища.
С 16 июня откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроются летние веранды.
С 23 июня можно будет ходить в фитнес-залы, бассейны, солярии и бани. Станут доступными спортивные площадки, рестораны и кафе. Тем не менее, если ситуация с пандемией изменится, эти сроки изменят.
Выход на работу и позиция ВОЗ
Решение о выходе сотрудников на работу в офис будут принимать сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
При этом она отметила, что рекомендации властей оставить максимальное число сотрудников на удаленной работе по-прежнему в силе.
Комментируя снятия ограничений в Москве, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что работа городских властей позволила замедлить распространение инфекции и сгладить эпидемическую кривую.
"В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты", — подчеркнула она.
Кроме того, представитель ВОЗ призвала москвичей продолжать соблюдать основные правила гигиены – в частности, тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и носить маски.
Не забываем о масках
Несмотря на снятие ограничений, москвичи по-прежнему должны будут носить маски и перчатки.
Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко жителей столицы не расслабляться и не забывать о необходимых мерах гигиены.
"Решение Сергея Семеновича — это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок", — сказал он.
Также Онищенко обратил внимание людей из группы риска на то, что им по-прежнему следует внимательно относится к своему здоровью.