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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T23:57
https://ria.ru/20200608/1572656522.html
Собянин объявил об отмене пропусков и графика прогулок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328547_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_19297e99cfa837b6c6290243f0f9e8e9.jpg
РИА Новости

Собянин объявил об отмене пропусков и графика прогулок

23:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и правила прогулок по графику.
Со вторника все жители смогут свободно передвигаться по городу.
Собянин констатировал, что режим самоизоляции помог избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом, и ситуация с эпидемией в столице уже несколько недель улучшается. В частности, количество выписанных из больниц людей превышает число госпитализированных.

Три этапа снятия ограничений

Возвращаться к прежней жизни Москва будет в три этапа.
С 9 июня в городе заработают службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, различные общественные организации, в театрах возобновятся репетиции. Кроме того, для посещения откроются кладбища.
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С 16 июня откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроются летние веранды.
С 23 июня можно будет ходить в фитнес-залы, бассейны, солярии и бани. Станут доступными спортивные площадки, рестораны и кафе. Тем не менее, если ситуация с пандемией изменится, эти сроки изменят.

Выход на работу и позиция ВОЗ

Решение о выходе сотрудников на работу в офис будут принимать сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
При этом она отметила, что рекомендации властей оставить максимальное число сотрудников на удаленной работе по-прежнему в силе.
Комментируя снятия ограничений в Москве, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что работа городских властей позволила замедлить распространение инфекции и сгладить эпидемическую кривую.
"В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты", — подчеркнула она.
Кроме того, представитель ВОЗ призвала москвичей продолжать соблюдать основные правила гигиены –  в частности, тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и носить маски.
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Не забываем о масках

Несмотря на снятие ограничений, москвичи по-прежнему должны будут носить маски и перчатки.
Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко жителей столицы не расслабляться и не забывать о необходимых мерах гигиены.
"Решение Сергея Семеновича — это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок", — сказал он.
Также Онищенко обратил внимание людей из группы риска на то, что им по-прежнему следует внимательно относится к своему здоровью.
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Распространение нового коронавирусаРоссияГульнара ПеньковаВОЗСергей СобянинГеннадий ОнищенкоМосква
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