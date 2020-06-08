Собянин объявил об отмене пропусков и графика прогулок

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и правила прогулок по графику. Мэр Москвы отменил с 9 июня режим пропусков и правила прогулок по графику.

Со вторника все жители смогут свободно передвигаться по городу.

Собянин констатировал, что режим самоизоляции помог избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом, и ситуация с эпидемией в столице уже несколько недель улучшается. В частности, количество выписанных из больниц людей превышает число госпитализированных.

Три этапа снятия ограничений

Возвращаться к прежней жизни Москва будет в три этапа.

С 9 июня в городе заработают службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, различные общественные организации, в театрах возобновятся репетиции. Кроме того, для посещения откроются кладбища.

С 16 июня откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроются летние веранды.

С 23 июня можно будет ходить в фитнес-залы, бассейны, солярии и бани. Станут доступными спортивные площадки, рестораны и кафе. Тем не менее, если ситуация с пандемией изменится, эти сроки изменят.

Выход на работу и позиция ВОЗ

Решение о выходе сотрудников на работу в офис будут принимать сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова

При этом она отметила, что рекомендации властей оставить максимальное число сотрудников на удаленной работе по-прежнему в силе.

Комментируя снятия ограничений в Москве, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что работа городских властей позволила замедлить распространение инфекции и сгладить эпидемическую кривую.

"В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты", — подчеркнула она.

Кроме того, представитель ВОЗ призвала москвичей продолжать соблюдать основные правила гигиены – в частности, тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и носить маски.

Не забываем о масках

Несмотря на снятие ограничений, москвичи по-прежнему должны будут носить маски и перчатки.

Геннадий Онищенко жителей столицы не расслабляться и не забывать о необходимых мерах гигиены. Бывший главный санитарный врачжителей столицы не расслабляться и не забывать о необходимых мерах гигиены.

"Решение Сергея Семеновича — это перенесение акцентов на самосознание граждан. Да, это нужно сделать, но это не значит, что мы должны отменять режим масок", — сказал он.