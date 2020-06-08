Минюст Армении обжаловал решение суда оставить Кочаряна в больнице

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Уголовно-исполнительное управление министерства юстиции Армении обжаловало решение административного суда, постановившего оставить экс-президента Армении Роберта Кочаряна в больнице до окончания эпидемии коронавируса, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
Ранее защита сообщила, что административный суд удовлетворил иск адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, решив, что до окончания эпидемии коронавируса бывший президент останется в медицинском центре "Измирлян".
"Уголовно-исполнительное управление минюста обратилось в административный суд с просьбой отменить принятое ранее решение", - заявила Саакова.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья отклонила ходатайство.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.