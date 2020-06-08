СМИ сообщили о крушении военного транспортника коалиции в Ираке

"Самолет C-130 международной коалиции разрушился в ходе посадки на аэродроме Таджи (к северу от Багдада - ред.), его двигатель сгорел", - цитирует телеканал источник.
6 июня, 06:27В США разбился двухмоторный самолет
По его словам, самолет международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* потерпел крушение из-за "технической проблемы".
О возможных жертвах канал не сообщает.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с международной коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России