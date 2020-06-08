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2020-06-08T23:56
https://ria.ru/20200608/1572656417.html
СМИ сообщили о крушении военного транспортника коалиции в Ираке
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РИА Новости

СМИ сообщили о крушении военного транспортника коалиции в Ираке

23:53 08.06.2020 (обновлено: 23:56 08.06.2020)
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© AFP 2020 / Gianluigi GuerciaАмериканский военно-транспортный самолет C-130 Hercules в аэропорту Триполи, Ливия
Американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules в аэропорту Триполи, Ливия
© AFP 2020 / Gianluigi Guercia
КАИР, 8 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился при посадке на военном аэродроме Таджи в Ираке, передает в понедельник телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Самолет C-130 международной коалиции разрушился в ходе посадки на аэродроме Таджи (к северу от Багдада - ред.), его двигатель сгорел", - цитирует телеканал источник.
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По его словам, самолет международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* потерпел крушение из-за "технической проблемы".
О возможных жертвах канал не сообщает.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с международной коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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