Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актера Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве , он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома №3. По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Второй участник аварии получил травмы.

По официальным данным, в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.

В ДТП пострадал водитель Lada. На месте работают экстренные службы.