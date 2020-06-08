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2020-06-08T23:52
https://ria.ru/20200608/1572656326.html
Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
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РИА Новости

Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

23:46 08.06.2020 (обновлено: 23:52 08.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома №3. По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Второй участник аварии получил травмы.
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По официальным данным, в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.
В ДТП пострадал водитель Lada. На месте работают экстренные службы.
"Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
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2661633329154
Обсудить 17
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да, отдохнула природа на сыне...
8 июня, 23:48
ТТТамара Томсон
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Теперь это русофобское существо будут считать политическим заключенным. Все либерастское сообщество будет нам рассказывать, что это животное специально напоили, посадили в машину и испортили тормоз, чтобы подставить и посадить неугодного властям. Это будет рассказывать "политолог" Соловей
8 июня, 23:57
RBRabber Ben
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