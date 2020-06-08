Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома №3. По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Второй участник аварии получил травмы.
По официальным данным, в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.
В ДТП пострадал водитель Lada. На месте работают экстренные службы.
"Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.