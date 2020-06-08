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Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции
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РИА Новости

Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции

23:43 08.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого роспуска или сокращения финансирования полиции не будет.
"Не будет никакого роспуска нашей полиции, никакого сокращения финансирования. Наша полиция дает нам жить в мире. Мы хотим убедиться, что (в полиции) нет никаких плохих элементов. Иногда мы видим ужасные вещи, как недавно. 99% процентов их них - это замечательные люди, и их работа бьет все рекорды", - сказал Трамп на совещании в Белом доме с участием правоохранительных органов.
Заявление Трампа последовало на фоне инициатив по сокращению полиции или уменьшению ее полномочий после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Полиция в США в основном массе подчиняется властям штатов и муниципалитетов, а не федеральным властям, у которых тем не менее есть свои подразделения федеральной полиции, которые находятся в подчинении служб и ведомств.
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