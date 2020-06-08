Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции

Заявление Трампа последовало на фоне инициатив по сокращению полиции или уменьшению ее полномочий после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Полиция в США в основном массе подчиняется властям штатов и муниципалитетов, а не федеральным властям, у которых тем не менее есть свои подразделения федеральной полиции, которые находятся в подчинении служб и ведомств.