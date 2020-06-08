Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актера Актера Михаила Ефремова увезли с места ДТП в центре Москвы, он выглядел пьяным, сообщили РИА Новости очевидцы аварии.

Один из них рассказал РИА Новости, что видел сам момент аварии. По его словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с белым фургоном.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По словам другого очевидца, он видел, как Ефремова после ДТП сажали в полицейский автомобиль.

"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался. Его увезли уже", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером на Смоленской площади в районе дома 3 произошла авария. По данным столичного главка МВД, столкнулись две машины, пострадал один человек, его направят в медучреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данным Центра организации дорожного движения ( ЦОДД ), который опубликовал кадры момента столкновения двух машин, движение на Садовом кольце затруднено.