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2020-06-09T01:32
https://ria.ru/20200608/1572656227.html
Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве
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РИА Новости

Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве

23:42 08.06.2020 (обновлено: 01:32 09.06.2020)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова увезли с места ДТП в центре Москвы, он выглядел пьяным, сообщили РИА Новости очевидцы аварии.
Один из них рассказал РИА Новости, что видел сам момент аварии. По его словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с белым фургоном.
По словам другого очевидца, он видел, как Ефремова после ДТП сажали в полицейский автомобиль.
"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался. Его увезли уже", - сказал собеседник агентства.
В понедельник вечером на Смоленской площади в районе дома 3 произошла авария. По данным столичного главка МВД, столкнулись две машины, пострадал один человек, его направят в медучреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который опубликовал кадры момента столкновения двух машин, движение на Садовом кольце затруднено.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов, его отправят на медосвидетельствование.
Никас Сафронов
8 апреля, 04:41
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64888724
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Михаил ЕфремовПроисшествия
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Да, уж... Пьяный за рулём - потенциальный преступник!
8 июня, 23:49
ТТТамара Томсон
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