Более чем у половины жителей Бергамо нашли антитела к коронавирусу

РИМ, 8 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Более половины жителей итальянского Более половины жителей итальянского Бергамо , который стал одним из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 городов страны, обладают антителами к коронавирусу, сообщило в понедельник городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).

Тест на антитела к COVID-19 позволяет выяснить в том числе, переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.

Согласно серологическому исследованию, которое проводилось с 23 апреля по 3 июня, положительный результат на антитела показали 56,9% местных жителей. У сотрудников системы здравоохранения такой результат показали 30,6% участников. Всего было проведено чуть более 20 тысяч тестов, из них 9,9 тысячи - среди обычного населения, 10,4 тысячи - среди медиков. Погрешность с неопределенным результатом показали анализы примерно 3,2% протестированных.

В начале мая Национальный институт статистики ( Istat Италии сообщил, что с 20 февраля по 31 марта в северных провинциях страны, где находились основные очаги коронавирусной инфекции, был зарегистрирован резкий рост смертности. Так, в Бергамо она за указанный период увеличилась на 568%.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 235 тысяч, 166 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 964. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии, еще в пяти регионах отмечено по одному случаю инфицирования. На прошлой неделе коэффициент распространения инфекции (Rt) упал ниже единицы во всех областях страны. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.