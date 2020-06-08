В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 302 случая заражения, жертвами коронавируса стали 712 человек.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 110 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 506 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 073 970 человек. Выздоровели в мире свыше 3,1 миллиона, более 404 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.