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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T23:32
https://ria.ru/20200608/1572656058.html
В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса

23:32 08.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 700 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 302 случая заражения, жертвами коронавируса стали 712 человек.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 110 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 506 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 073 970 человек. Выздоровели в мире свыше 3,1 миллиона, более 404 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
635501
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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