В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 22 тысяч новых случаев заражения Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , более 700 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 302 случая заражения, жертвами коронавируса стали 712 человек.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 110 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 506 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 073 970 человек. Выздоровели в мире свыше 3,1 миллиона, более 404 тысяч человек умерли.