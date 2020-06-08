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2020-06-08T23:55
https://ria.ru/20200608/1572655993.html
Источник сообщил, что Ефремова отправят на медосвидетельствование
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572656260_0:60:640:420_1036x0_80_0_0_f06b2d7befb2c179610a8586b05981dd.jpg
РИА Новости

Источник сообщил, что Ефремова отправят на медосвидетельствование

23:29 08.06.2020 (обновлено: 23:55 08.06.2020)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП в центре Москвы, в ближайшее время отправят на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения или его отсутствие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома №3. По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Второй участник аварии получил травмы.
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"Сейчас с ним (Ефремовым – ред.) работают на месте. После повезут на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень опьянения, если есть. Потом будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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