Источник сообщил, что Ефремова отправят на медосвидетельствование

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП в центре Москвы, в ближайшее время отправят на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения или его отсутствие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома №3. По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Второй участник аварии получил травмы.
"Сейчас с ним (Ефремовым – ред.) работают на месте. После повезут на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень опьянения, если есть. Потом будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.