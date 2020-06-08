Источник сообщил, что Ефремова отправят на медосвидетельствование

Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

"Сейчас с ним (Ефремовым – ред.) работают на месте. После повезут на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень опьянения, если есть. Потом будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.