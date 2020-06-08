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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T00:07
https://ria.ru/20200608/1572655884.html
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

23:09 08.06.2020 (обновлено: 00:07 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне от COVID-19 скончались еще 59 человек. Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3029.
В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
В России за весь период эпидемии COVID-19 заболели 476 тысяч человек, из них 197 018 — в Москве. Более 230 тысяч выздоровели, 5971 пациент скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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