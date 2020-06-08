В Тамбовской области умерли две пациентки с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Две пожилые пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Две пожилые пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Тамбовской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 14, сообщает обладминистрация.

"Женщина 70 лет, жительница Моршанского района, госпитализирована с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, наступила смерть", - говорится в сообщении.

По заключению патологоанатомического исследования, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19. Болезнь развивалась на фоне ишемической болезни сердца, сахарного диабета, и осложнялась острой дыхательной недостаточностью.

"Женщина 76 лет, жительница Токаревского района, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 4 день с момента госпитализации", - сообщает администрация.

Как и в предыдущем случае, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца, сахарного диабета.

"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.

В регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 3504 пациентов, из них 1236 - без клинических проявлений. Выздоровели 1565 человек.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона.