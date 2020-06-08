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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T22:45
https://ria.ru/20200608/1572655727.html
В Тамбовской области умерли две пациентки с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умерли две пациентки с коронавирусом

22:45 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Две пожилые пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Тамбовской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 14, сообщает обладминистрация.
"Женщина 70 лет, жительница Моршанского района, госпитализирована с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, наступила смерть", - говорится в сообщении.
По заключению патологоанатомического исследования, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19. Болезнь развивалась на фоне ишемической болезни сердца, сахарного диабета, и осложнялась острой дыхательной недостаточностью.
"Женщина 76 лет, жительница Токаревского района, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 4 день с момента госпитализации", - сообщает администрация.
Как и в предыдущем случае, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца, сахарного диабета.
"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.
В регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 3504 пациентов, из них 1236 - без клинических проявлений. Выздоровели 1565 человек.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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