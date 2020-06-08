В США рассказали о масштабах тестирования на коронавирус

Пункт тестирования на коронавирус в Бруклине, Нью-Йорк

© AP Photo / Mary Altaffer Пункт тестирования на коронавирус в Бруклине, Нью-Йорк

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила в понедельник, что около 10% населения страны протестированы на заболевание коронавирусом нового типа.

"Масштаб тестирования продолжает расти: проведено более 20 миллионов тестов, в семи штатах протестированы до 6% жителей, а это почти 10% населения (страны)", - сообщила Макинани.

По ее словам, "число новых случаев стабилизировалось", и данные свидетельствуют, что постепенное снятие введенных из-за COVID–19 ограничений является "движением в положительном направлении".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который сводит данные федеральных и местных источников о коронавирусе, COVID-19 диагностирован у 1,95 миллиона американцев, число смертельных исходов достигло 110,7 тысячи человек.