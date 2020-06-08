Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T22:40
https://ria.ru/20200608/1572655644.html
В США рассказали о масштабах тестирования на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984958_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_fb8e98e26f54f1abeec438185200f120.jpg
РИА Новости

В США рассказали о масштабах тестирования на коронавирус

22:40 08.06.2020
619
© AP Photo / Mary AltafferПункт тестирования на коронавирус в Бруклине, Нью-Йорк
Пункт тестирования на коронавирус в Бруклине, Нью-Йорк
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила в понедельник, что около 10% населения страны протестированы на заболевание коронавирусом нового типа.
"Масштаб тестирования продолжает расти: проведено более 20 миллионов тестов, в семи штатах протестированы до 6% жителей, а это почти 10% населения (страны)", - сообщила Макинани.
По ее словам, "число новых случаев стабилизировалось", и данные свидетельствуют, что постепенное снятие введенных из-за COVID–19 ограничений является "движением в положительном направлении".
По данным Университета Джонса Хопкинса, который сводит данные федеральных и местных источников о коронавирусе, COVID-19 диагностирован у 1,95 миллиона американцев, число смертельных исходов достигло 110,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
240011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Японии продлили испытания препарата от коронавируса
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Продавец цветов в Италии
Более чем у половины жителей Бергамо нашли антитела к коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
07:50В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния