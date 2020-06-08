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2020-06-08T22:40
https://ria.ru/20200608/1572655617.html
Мэр Вашингтона сообщил о выводе военных из города в течение суток
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РИА Новости

Мэр Вашингтона сообщил о выводе военных из города в течение суток

22:40 08.06.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
 Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Привлеченные для поддержания порядка из других регионов военные покинут Вашингтон в течение суток, сообщила на брифинге в понедельник мэр города Мюриэл Боузер.
"Насколько мы понимаем, все привлеченные извне силы военных, которые еще не покинули город, будут отведены в течение 48 часов, отсчет которых начался вчера", - сообщила мэр на брифинге в понедельник.
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Неделю назад после беспорядков и грабежей, прокатившихся по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, для наведения порядка были привлечены силы Национальной гвардии.
В Вашингтоне ситуация накалилась после разгона мирных демонстрантов для того, чтобы президент США Дональд Трамп мог посетить для фотографирования церковь, которую пытались поджечь вандалы в ходе беспорядков. Введение по указанию президента в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции  вызывало неприятие горожан и местных властей. В последние дни ситуация в Вашингтоне стабилизировалась, продолжающиеся демонстрации носят мирный характер, место вооруженных сотрудников спецслужб заняла вашингтонская полиция.
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