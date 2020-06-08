В мэрии Москвы разъяснили порядок возвращения сотрудников в офис

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Решение о переводе сотрудников с удаленки в офис принимают сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Решение о переводе сотрудников с удаленки в офис принимают сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра

По ее словам, это отражено в указе градоначальника от 5 марта. При этом, добавила Пенькова, рекомендации о том, чтобы максимум сотрудников работали дистанционно, остаются в силе.

Ранее Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня пропускного режима и графика прогулок. Теперь все жители города, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Как рассказал мэр, с завтрашнего дня откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы. Уже с 16 числа заработают библиотеки, летние веранды, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Уже с 23 июня столичные власти могут разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

Собянин уточнил, что сроки снятия ограничений могут изменить с учетом ситуации с коронавирусом. Градоначальник добавил, что москвичи по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать дистанцию.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России за весь период эпидемии превысило 476 тысяч (за последние сутки прирост составил 8985 человек), из них 197 018 заразившихся коронавирусом — в Москве. Более 230 тысяч выздоровели, 5971 пациент скончался.