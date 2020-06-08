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2020-06-09T07:50
https://ria.ru/20200608/1572655418.html
В Росгидромете предупредили о 40-градусной жаре на юге России
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РИА Новости

В Росгидромете предупредили о 40-градусной жаре на юге России

22:27 08.06.2020 (обновлено: 07:50 09.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Под влиянием антициклона в некоторых российских регионах на этой неделе ожидается резкое потепление, сообщается на сайте Росгидромета.
Жара настигнет, в частности, Архангельскую область, где температура воздуха поднимется на девять-одиннадцать градусов выше нормы, максимальная температура может достигать 32 градусов.
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Примерно на десять градусов теплее положенного будет в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Коми. Максимальная температура в этих регионах может доходить до 30 градусов. В Новгородской и Псковской областях днем ожидается 26-32 градуса.
На всей территории Центрального федерального округа в период с 8 по 12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на четыре-шесть градусов выше нормы, в отдельные дни — на семь-восемь, отмечают синоптики.
Также жара настигнет жителей Уральского федерального округа. Сообщается, что в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области будет 29-34 градуса, что опять же на шесть-девять градусов выше нормы.
На юге европейской части России столбики термометров превысят отметку в 40 градусов.
В Волгоградской области воздух максимально прогреется до 35 градусов, в Астраханской области — до 42, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае — до 35. Более того, в некоторые дни на Ставрополье ожидается до 39 градусов.
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47866261073
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Популярные комментарии
Чуваки, вы просто все время констатируете факты, если за это ещё и деньги платят, наверное надо идти..
8 июня, 22:39
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1331001
Хочу в это лето погоду как в прошлом году - холодно и дождь.
9 июня, 00:21
Алёна
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