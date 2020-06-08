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Культура
2020-06-08T22:18
https://ria.ru/20200608/1572655353.html
Путин присвоил Ивану Глазунову звание народного художника России
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РИА Новости

Путин присвоил Ивану Глазунову звание народного художника России

22:18 08.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРектор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван Глазунов
Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван Глазунов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Народный художник РФ" ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивану Глазунову, указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большие заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное звание "Народный художник РФ" Глазунову Ивану Ильичу - художнику, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова", город Москва", - говорится в документе.
Живописец Иван Глазунов родился в 1969 году, живет и работает в Москве, является профессором, кандидатом искусствоведения, академиком Российской академии художеств.
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КультураИван ГлазуновВладимир ПутинОбщество
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