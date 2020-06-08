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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T22:08
https://ria.ru/20200608/1572655286.html
На Байконуре у работников предприятий "Роскосмоса" выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_0:262:3175:2048_1036x0_80_0_0_166c3f591900ea239dd4346ef17ad4da.jpg
РИА Новости

На Байконуре у работников предприятий "Роскосмоса" выявили коронавирус

22:08 08.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первые случаи коронавирусной инфекции выявлены у специалистов предприятий "Роскосмоса" на космодроме Байконур, сообщила администрация города.
В сообщении на сайте администрации отмечается, что 5 июня из поселка Тюратам в центральную медсанчасть номер 1 города Байконур доставили пациента с лихорадкой средней степени тяжести, у которого позже был диагностирован COVID-19.
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"Фактически инфицированный гражданин проживает в поселке, но он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре", - отмечается в сообщении.
За прошедшие сутки у восьми из 14 контактных лиц был выявлен коронавирус, сейчас они лечатся в медсанчасти.
"На предприятиях Космический центр "Южный" (филиал ЦЭНКИ - ред.) и Байконурэнерго, в филиале "Байконур" РКК "Энергия" отрабатываются контакты инфицированных по месту работы, контактные лица к работе не были допущены и направлены на самоизоляцию на дому. На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка", - отмечает администрация.
До этого не сообщалось об инфицированных коронавирусом жителях города Байконур и специалистах космодрома, все предыдущие случаи были завозными.
ЦЭНКИ и РКК "Энергия" являются предприятиями "Роскосмоса".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБайконур (космодром)Космический центр "Южный"ЦЭНКИРоскосмосБайконур (город)Общество
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