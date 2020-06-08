На Байконуре у работников предприятий "Роскосмоса" выявили коронавирус

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первые случаи коронавирусной инфекции выявлены у специалистов предприятий " Первые случаи коронавирусной инфекции выявлены у специалистов предприятий " Роскосмоса " на космодроме Байконур, сообщила администрация города.

В сообщении на сайте администрации отмечается, что 5 июня из поселка Тюратам в центральную медсанчасть номер 1 города Байконур доставили пациента с лихорадкой средней степени тяжести, у которого позже был диагностирован COVID-19.

"Фактически инфицированный гражданин проживает в поселке, но он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки у восьми из 14 контактных лиц был выявлен коронавирус, сейчас они лечатся в медсанчасти.

"На предприятиях Космический центр "Южный" (филиал ЦЭНКИ - ред.) и Байконурэнерго, в филиале "Байконур" РКК "Энергия" отрабатываются контакты инфицированных по месту работы, контактные лица к работе не были допущены и направлены на самоизоляцию на дому. На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка", - отмечает администрация.

До этого не сообщалось об инфицированных коронавирусом жителях города Байконур и специалистах космодрома, все предыдущие случаи были завозными.

ЦЭНКИ и РКК "Энергия" являются предприятиями "Роскосмоса".