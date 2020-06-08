Боевики попытались прорвать оборону и захватить поселение в Идлибе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* попытались захватить поселок Танджара на юге Идлиба, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.
По его словам, террористы прорвали оборону и вклинились в боевые порядки сирийской армии на 600 метров. Однако ответным огнем авиации и артиллерии атаку удалось отбить.
14 апреля, 08:00"США воруют нефть, а турки идут на Идлиб": что началось в Сирии
Как отметил Щербицкий, правительственные силы восстановили позиции в этом районе.
"Террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — добавил контр-адмирал.
Помимо этого, боевики обстреляли четыре населенных пункта в провинциях Идлиб и Алеппо.
*Террористическая организация, запрещенная в России.