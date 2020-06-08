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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-08T22:13
https://ria.ru/20200608/1572655220.html
Боевики попытались прорвать оборону и захватить поселение в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Боевики попытались прорвать оборону и захватить поселение в Идлибе

22:03 08.06.2020 (обновлено: 22:13 08.06.2020)
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* попытались захватить поселок Танджара на юге Идлиба, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.
По его словам, террористы прорвали оборону и вклинились в боевые порядки сирийской армии на 600 метров. Однако ответным огнем авиации и артиллерии атаку удалось отбить.
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Как отметил Щербицкий, правительственные силы восстановили позиции в этом районе.
"Террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — добавил контр-адмирал.
Помимо этого, боевики обстреляли четыре населенных пункта в провинциях Идлиб и Алеппо.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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