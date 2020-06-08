МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта после вспышки пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, возвращение российских граждан, оказавшихся за рубежом после начала эпидемии, стало "спецоперацией, которая проходила в несколько этапов" и продлилась без недели три месяца.
"Всего более 240 тысяч (россиян) вернулись, начиная с марта, многие рейсовыми самолетами. Затем, путем составления списков в посольствах и вывозными уже бортами, конец марта - самое начало апреля, были в основном вывезены организованные туристы. А затем, с начала апреля два месяца вывозили по утвержденному алгоритму в связи с изменением эпидемиологической ситуации в России", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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