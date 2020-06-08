Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта

По ее словам, возвращение российских граждан, оказавшихся за рубежом после начала эпидемии, стало "спецоперацией, которая проходила в несколько этапов" и продлилась без недели три месяца.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.