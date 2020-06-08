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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T21:54
https://ria.ru/20200608/1572655139.html
Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта

21:54 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта после вспышки пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, возвращение российских граждан, оказавшихся за рубежом после начала эпидемии, стало "спецоперацией, которая проходила в несколько этапов" и продлилась без недели три месяца.
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"Всего более 240 тысяч (россиян) вернулись, начиная с марта, многие рейсовыми самолетами. Затем, путем составления списков в посольствах и вывозными уже бортами, конец марта - самое начало апреля, были в основном вывезены организованные туристы. А затем, с начала апреля два месяца вывозили по утвержденному алгоритму в связи с изменением эпидемиологической ситуации в России", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТуризмМария ЗахароваНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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