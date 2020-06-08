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Новости СУЭК
2020-06-08T21:53
https://ria.ru/20200608/1572655109.html
В СУЭК избрали нового председателя Совета директоров и его новый состав
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_a3f9619ab42024316b6abfc9927fd64f.jpg
РИА Новости

В СУЭК избрали нового председателя Совета директоров и его новый состав

21:53 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самир Брихо избран новым председателем Совета директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщает пресс-служба компании. Брихо сменил на посту председателя директоров Александра Ландиа, который на протяжении последних лет занимал эту должность.
Самир Брихо - выпускник Королевского технологического института в Стокгольме. Занимал старшие руководящие должности в ряде крупнейших мировых компаний. В настоящее время возглавляет Совет директоров компании Еврохим.
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"Буду рад вкладывать весь своей опыт и знания на благо компании, сохраняя курс на достижение самых высоких показателей и усиление позиций одной из самых динамично растущих и перспективных компаний мира", - сказал Самир Брихо.
Пресс-служба СУЭК отмечает, что избрание председателя Совета директоров и нового его состава произошли на годовом общем собрании акционеров в рамках "планового обновления".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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