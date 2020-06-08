В Японии продлили испытания препарата от коронавируса

Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.