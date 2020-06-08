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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T21:50
https://ria.ru/20200608/1572655021.html
В Японии продлили испытания препарата от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830442_0:0:3081:1733_1036x0_80_0_0_b1d95a95899e22d72c850e54b2bdc7be.jpg
РИА Новости

В Японии продлили испытания препарата от коронавируса

21:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУпаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, не успеют завершить в запланированные сроки из-за недостатка данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.
Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.
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В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов. Сейчас в Японии есть запас "Авигана", достаточный для лечения двух миллионов человек.
Изначально Fujifilm Holdings Corp планировала завершить испытания до конца мая, однако затем продлила сроки испытаний вплоть до конца июня. Но даже несмотря на это компании не удалось привлечь к испытаниям необходимых 96 пациентов - в первую очередь, в связи с падением числа новых заразившихся.
В настоящее время в Японии подтверждены 17 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки был зафиксирован 21 новый случай. Скончались 932 человека, в тяжелом состоянии находятся 173 человека. Выздоровели 15 802 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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