Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Судебное разбирательство и арест главы Судебное разбирательство и арест главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко наносит серьезный удар деловому климату и инвестиционной привлекательности РФ, говорится в открытом письме Совета венчурного рынка.

Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.

"Судебное разбирательство и обвинения в адрес генерального директора АО "РВК" стали крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка. Это серьезный удар по деловому климату и инвестиционной привлекательности страны, событие, которое идет вразрез с недавними инициативами президента РФ по расширению предпринимательской свободы и "права на риск" на рынке венчурных инвестиций", - говорится в документе.

"Предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их (бюджетные средства - ред.) для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами. Всё это приведет к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов", - сказано в письме.

"Принципы прозрачного бизнеса, честных партнерских отношений, абсолютной приверженности законности бизнеса – вот, что характеризует Александра, как профессионала и личность. Считаем необходимым как можно скорее установить справедливость и восстановить репутацию Российской венчурной компании как одного из старейших государственных венчурных инвесторов в России", - добавляется в документе.