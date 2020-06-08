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2020-06-08T21:48
https://ria.ru/20200608/1572654947.html
Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко
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РИА Новости

Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко

21:48 08.06.2020
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© Фото : пресс-служба Гагаринского районного судаАлександр Повалко в суде
Александр Повалко в суде
© Фото : пресс-служба Гагаринского районного суда
Александр Повалко в суде
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Судебное разбирательство и арест главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко наносит серьезный удар деловому климату и инвестиционной привлекательности РФ, говорится в открытом письме Совета венчурного рынка.
Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.
Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко
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РВК продолжит реализацию своих инициатив
"Судебное разбирательство и обвинения в адрес генерального директора АО "РВК" стали крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка. Это серьезный удар по деловому климату и инвестиционной привлекательности страны, событие, которое идет вразрез с недавними инициативами президента РФ по расширению предпринимательской свободы и "права на риск" на рынке венчурных инвестиций", - говорится в документе.
"Предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их (бюджетные средства - ред.) для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами. Всё это приведет к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов", - сказано в письме.
"Принципы прозрачного бизнеса, честных партнерских отношений, абсолютной приверженности законности бизнеса – вот, что характеризует Александра, как профессионала и личность. Считаем необходимым как можно скорее установить справедливость и восстановить репутацию Российской венчурной компании как одного из старейших государственных венчурных инвесторов в России", - добавляется в документе.
Совет венчурного рынка создан в 2017 году в партнерстве с Минэкономразвития. Он объединяет венчурных инвесторов, представителей частных и корпоративных венчурных фондов, объединений бизнес‐ангелов РФ. Работа направлена на привлечение на рынок источников капитала, регулирование отношений венчурных инвесторов и проработку законодательных инициатив, способных улучшить юридический и экономический климат на венчурном рынке.
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Александр ПовалкоРоссийская венчурная компанияПроисшествия
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