Трамп возмутился предложением лишить полицию финансирования

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп возмущен предложением лишить полицию финансирования, изучает другие меры, сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

"Президент возмущен движением за лишение финансирования полиции", - сказала Макинани на брифинге в понедельник.

Она назвала "экстраординарными" соответствующие предложения некоторых демократов и заявила, что это лишит защиты американцев и их собственность.

Макинани спросили, какие меры по реформированию предлагает Трамп.

"Он рассматривает ряд предложений, но ничего объявить на этот счет я не могу", - сказала Макинани. По ее словам, Трамп твердо стоит на том, что полиция должна использовать лишь "подходящий" уровень насилия в своей работе.

Она сказала также, что Трамп пока не видел предложения демократов по реформе полиции.

Демократы в конгрессе США предложили законопроект, который увеличивает ответственность полиции за насилие в отношении задержанных, лишая полицейских иммунитета в ряде случаев расследования. Демократы также потребовали официально внести линчевание, то есть внесудебное убийство группой лиц, в список преступлений на почве ненависти.