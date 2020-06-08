Трамп возмутился предложением лишить полицию финансирования

"Президент возмущен движением за лишение финансирования полиции", - сказала Макинани на брифинге в понедельник.
Она назвала "экстраординарными" соответствующие предложения некоторых демократов и заявила, что это лишит защиты американцев и их собственность.
Макинани спросили, какие меры по реформированию предлагает Трамп.
"Он рассматривает ряд предложений, но ничего объявить на этот счет я не могу", - сказала Макинани. По ее словам, Трамп твердо стоит на том, что полиция должна использовать лишь "подходящий" уровень насилия в своей работе.
Она сказала также, что Трамп пока не видел предложения демократов по реформе полиции.
Демократы в конгрессе США предложили законопроект, который увеличивает ответственность полиции за насилие в отношении задержанных, лишая полицейских иммунитета в ряде случаев расследования. Демократы также потребовали официально внести линчевание, то есть внесудебное убийство группой лиц, в список преступлений на почве ненависти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.