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2020-06-08T21:41
https://ria.ru/20200608/1572654871.html
Трамп возмутился предложением лишить полицию финансирования
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РИА Новости

Трамп возмутился предложением лишить полицию финансирования

21:41 08.06.2020
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© AFP 2020 / Agustin PAULLIERУчастник акции протеста и сотрудники полиции в Голливуде
Участник акции протеста и сотрудники полиции в Голливуде
© AFP 2020 / Agustin PAULLIER
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмущен предложением лишить полицию финансирования, изучает другие меры, сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
"Президент возмущен движением за лишение финансирования полиции", - сказала Макинани на брифинге в понедельник.
Она назвала "экстраординарными" соответствующие предложения некоторых демократов и заявила, что это лишит защиты американцев и их собственность.
Макинани спросили, какие меры по реформированию предлагает Трамп.
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"Он рассматривает ряд предложений, но ничего объявить на этот счет я не могу", - сказала Макинани. По ее словам, Трамп твердо стоит на том, что полиция должна использовать лишь "подходящий" уровень насилия в своей работе.
Она сказала также, что Трамп пока не видел предложения демократов по реформе полиции.
Демократы в конгрессе США предложили законопроект, который увеличивает ответственность полиции за насилие в отношении задержанных, лишая полицейских иммунитета в ряде случаев расследования. Демократы также потребовали официально внести линчевание, то есть внесудебное убийство группой лиц, в список преступлений на почве ненависти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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