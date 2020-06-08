В Екатеринбурге умер пешеход, пострадавший в ДТП с микроавтобусом

В понедельник вечером на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге водитель микроавтобуса Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent. После столкновения микроавтобус отбросило на людей, которые начали переходить дорогу. По данным автоинспекции, три человека были госпитализированы.