В Екатеринбурге умер пешеход, пострадавший в ДТП с микроавтобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один из трех пешеходов, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге, скончался - это женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
В понедельник вечером на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге водитель микроавтобуса Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent. После столкновения микроавтобус отбросило на людей, которые начали переходить дорогу. По данным автоинспекции, три человека были госпитализированы.
"Женщина 1974 года рождения скончалась в больнице", - сказала собеседница агентства.