Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T21:41
https://ria.ru/20200608/1572654848.html
В Екатеринбурге умер пешеход, пострадавший в ДТП с микроавтобусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/35/1559073575_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_62c2732264210d89356f5ce4b405f030.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге умер пешеход, пострадавший в ДТП с микроавтобусом

21:41 08.06.2020
1740
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Один из трех пешеходов, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге, скончался - это женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
В понедельник вечером на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге водитель микроавтобуса Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent. После столкновения микроавтобус отбросило на людей, которые начали переходить дорогу. По данным автоинспекции, три человека были госпитализированы.
"Женщина 1974 года рождения скончалась в больнице", - сказала собеседница агентства.
1002170
Обсудить 1
Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Екатеринбурге микроавтобус отбросило на группу людей после ДТП
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Член Совета Федерации Алексей Пушков
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Правозащитники сообщили, что белорусскому блогеру предъявили обвинение
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Регионы России. Амурская область
В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
Лента новостейМолния